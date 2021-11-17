عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد عقود تقنين وضع يد على أراضي أملاك الدولة

صدى البلد

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عقود تقنين وضع يد على أراضي أملاك دولة بعد استكمال كافة المستندات التى تم عرضها على لجان البت واستيفاء الشروط اللازمة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب .

رئيس جامعة أسيوط: الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا

محافظ أسيوط ورئيس محو الأمية يبحثان سبل تنفيذ برامج وخطط الهيئة

جاء ذلك خلال لقائه مع أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.
وأصدر المحافظ تعليماته مشددة بضرورة الاسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة وتكثيف العمل للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم وفي الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة في التسعير مؤكدًا أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التى يتم متابعتها وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب فضلًا عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقًا للقانون.
وأكد اللواء عصام سعد على ضرورة تضافر كافة الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.


ووجه محافظ أسيوط مدير أملاك الدولة بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي يتم إبرامها واستيفاءها مشدداً علي ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين كإنشاء مدارس ومراكز للشباب ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية.


يذكر أن العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.

محافظ أسيوط عصام سعد تقنين أراضي أسيوط عقود تقنين أملاك الدولة بأسيوط

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: إزالة تعد على ترعة بالردم بمركز أبنوب بطول 1.6 كم

محافظ أسيوط: تنفيذ 900 مشروع ضمن حياة كريمة بتكلفة تجاوزت 25 مليار جنيه

ترشيحاتنا

تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة قبل زواجها من أحمد عز

سقوط أمطار بدمياط وتراكم المياه بالشوارع

رئيس إسرائيل يناقش مع نظيره الصيني ملف إيران النووي

متحدث تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم أضاف العديد من السياسات الشبابية على أجندة الحكومات

علاج جديد لمرض الزهايمر تعتمد على عينات دم مأخوذة من العدائين

ننبيلة مكرم ومحافظ الدقهلية يشاركان في ندوة "توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

6 نجوم مهددين بالغياب عن منتخب مصر فى إياب مواجهة الحسم للمونديال

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

مبروك عطية يرد بقوة على سخرية زكريا بطرس من آية بالقرآن.. فيديو

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

ثانى أقدم أثر إسلامي وعلاقته بالاحتفالات.. مالا تعرفه عن مقياس النيل

مش من الدين .. قصة الملابس السوداء في الحداد على الموتى |نوستالجيا

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

فيديو

فيديوجراف.. حبها أعمى وغفرت الخيانة.. أسرار في حياة سمية الألفي

فيديوجراف.. أخفاهما في ثلاجة المنزل.. رجل يحتفظ بجثتي والديه لسبب غريب

إحنا بنصلي على النبي.. مسيحي يرد على ادعاءات زكريا بطرس

شاهد | انفجار في أنابيب النفط جنوب إيران

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ