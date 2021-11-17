وفاة الحسن عبد الفتاح رئيس نادى بيلا الرياضى السابق

تُوفى المحامى الشهير الحسن عبد الفتاح، رئيس نادى بيلا الرياضي السابق، وعضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ سابقًا، إثر رحلة صراع مع المرض.

ومن المُقرر، أن يتم تشييع جُثمان رئيس نادى بيلا السابق ظهر غدٍ الخميس، ليُوارى الثرى فى مقابر العائلة بمسقط رأسه بمدينة بيلا، بمُشاركة أهالى بيلا، والعديد من الشخصيات الرياضية وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية.

انتخب الراحل الحسن عبد الفتاح، رئيسًا لنادي بيلا الرياضي لمدة فترتين متتاليتين، وكان رئيسًا لمنطقة كفر الشيخ لكرة القدم، وعضوًا للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة كفرالشيخ، ويُعد واحد من أبرز المحامين في مدينة بيلا ومحافظة كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، نعى أعضاء مجلس النواب ونادي بيلا الرياضي الراحل الحسن عبد الفتاح، رئيس نادي بيلا الرياضي السابق، بمزيد من الحزن والأسى، داعياً الله تعالى أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.