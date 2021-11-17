الأمن العام كشف اللغز.. خادمة وراء جريمة خطف طفل بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من (مقاول - مقيم بدائرة المركز) بإختطاف كريمته من داخل مسكن شقيقه المواجه لمسكنه بذات الناحية ، وقرر أنه حال تواجده بمدينة سوهاج ورد له إتصال تليفونى من زوجته أخبرته خلاله أنه عقب توجهها لمسكن شقيقه وبرفقتها كريمتهما قامت بتركها بداخل إحدى الغرف بمسكن شقيقه ولدى عودتها للاطمئنان على كريمتهما إكتشفت عدم تواجدها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (خادمة "طرف عائلة الطفلة المختطفة" لها معلومات جنائية ، زوجها "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررت الأولى بعلمها بثراء عائلة الطفلة المختطفة فإتفقت مع الثانى على إختطاف الطفلة لمساومة أهليتها لدفع فدية مالية، وعللت ذلك حتى تتمكن من إتمام زواجها من الثانى .

وأضافت الأولى بإستغلالها فرصة عدم تواجد أهلية الطفلة بالطابق الأرضى وإتصلت بالثانى والذى حضر مُستقلاً مركبة "توك توك" قيادة صديقه (عامل - مقيم بذات الناحية) "جارى ضبطه" ، وقامت بإصطحاب الطفلة من داخل إحدى الغرف الكائنة بالطابق الأرضى وسلمتها للثانى.

وبمواجهة الثانى أيد أقوال الأولى ، كما أرشد عن مكان تواجد الطفلة بمسكنه الكائن بذات القرية "أمكن تحريرها".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .