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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد الاستغاثة على فيس بوك.. استنفار أمني بشارع جرس خليل في بهتيم

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما نشره أحد الحسابات الشخصية عبر إحدى المجموعات على موقع "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو تضمن إستغاثة من إنتشار الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة البيضاء بشارع جرس خليل بمنطقة بهتيم بالقليوبية ، زاعماً قيام شخص خارج على القانون بحمل سلاح نارى فرد خرطوش وترويع أهالى المنطقة. 


بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلاً من (عاطل ، مبيض محارة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة) بسبب خلافات الجيرة ، وقيام الأول بإطلاق عيار نارى فى الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته ، ولم يتلقى القسم ثمة بلاغات .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأول ، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وبإستدعاء الثانى، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الأول قام على إثرها الأول بإحضار سلاح نارى (فرد خرطوش) وإطلاق عيار نارى فى الهواء (دون حدوث إصابات) وتدخل الأهالى بالمنطقة وتم التصالح والتراضى فيما بينهما دون تحرير ثمة محاضر بهذا الشأن.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
 

 وتقوم الأجهزة الأمنية بمواصلة جهودها بالمنطقة المشار إليها بفرض حالة الإستقرار الأمنى، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط العديد من القضايا وكميات متنوعة من المواد المخدرة . 
 

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونيةحيالها.

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بعد الاستغاثة على فيس بوك.. استنفار أمني بشارع جرس خليل في بهتيم

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