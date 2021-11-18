من أجل العودة لزوجها.. سيدة تختطف طفلا رضيعا بالتعاون مع صديقاتها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من قيام (ربة منزل، وسائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز) باختطاف نجلهما (رضيع).

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (خادمة "طرف عائلة الطفلة المختطفة" لها معلومات جنائية، وزوجها "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة).

الاعتراف بعملية الخطف

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بعلمها بثراء عائلة الطفلة المختطفة فاتفقت مع الثانى على اختطاف الطفلة لمساومة أسرتها لدفع فدية مالية، وعللت ذلك حتى تتمكن من إتمام زواجها من الثانى، وأضافت الأولى باستغلالها فرصة عدم تواجد أسرة الطفلة بالطابق الأرضى واتصلت بالثانى والذى حضر مُستقلاً مركبة "توك توك" قيادة صديقه (عامل - مقيم بذات الناحية) "جارى ضبطه"، وقامت باصطحاب الطفلة من داخل إحدى الغرف الكائنة بالطابق الأرضى وسلمتها للثانى.