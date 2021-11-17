بهجات يتفقد مشروع الإسكان الفاخر "جنة" وتقاطع 8 بطريق الواحات

تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و السيد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة أخر التطورات في مشروع الإسكان الفاخر ( مشروع جنة ) وتقاطع ٨ ( الكوبري والنفق) .

- يشتمل مشروع الإسكان الفاخر ( مشروع جنة )

على ٦٧٢٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح من١٠٠: ١٥٠م٢ بإجمالي (٢٨٠ عمارة)، كما أن المشروع يتم تنفيذه في إطار إستراتيجية الوزارة لتوفير وحدات سكنية لشرائح الدخل المختلفة، ويجري تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء بالموقع والتشطيبات بعددٍ من العمارات وعدد من الخدمات، بجانب أعمال تنسيق الموقع.

ويقع على مساحة ١٥٥ فداناً بمنطقة التوسعات الشمالية على بُعد دقائق من كوبرى العبور وبالقرب من طريق جمال عبدالناصر والطريق الشمالى للمدينة. ‏كما أن الموقع ثرى بالمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع والتى تشمل على حمامات سباحة ومناطق ألعاب أطفال بالإضافة إلى برجولات ومقاعد GRC، وأعمدة ديكورية، كما أن الكمباوند محاط بسور وبوابات إليكترونية وكاميرات مراقبة على المداخل والمخارج، بجانب شركة أمن وحراسة، وشركة نظافة.

وأكد المهندس رئيس الجهاز أنه جارى نهو كافة الأعمال بتقاطع 8 ( الكوبرى والنفق ) :-

حيث يصل طول الكوبري إلى 800 م تقريبا، وعرض ١٦متر ( اربع حارات مرورية) ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات فى إتجاه الفيوم

ويبلغ طول النفق حوالى 800متر ،وعرض ١٦متر ( اربع حارات مرورية) و يخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري، والهدف من تنفيذ هذه الاعمال تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة ونقل الشاحنات وربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها وحرصًا على سلامة مستخدمي الطريق .

ووجه المهندس كمال بهجات بسرعة دفع معدلات الأداء لنهو الأعمال فى التوقيتات والزمن المحدد وضروره الاهتمام بجوده التنفيذ

