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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل منظمة للحفاظ على منزلك خاليًا من الفوضى

منزل
منزل

نظرًا لأننا نقضي المزيد من الوقت في المنزل ، فإننا ندرك بشكل متزايد المساحة المتوفرة لدينا ، والمساحة التي يمكننا توفيرها. بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه أو حجم منزلنا ، فإننا في الغالب نكافح من أجل توفير مساحة لتخزين جميع متعلقاتنا.

ليس من المهم فقط الاحتفاظ بالأشياء ، ولكن من المهم أيضًا أن نعرف أين احتفظنا بها ، حتى نتمكن من العثور عليها دون أي نوع من الصراع.

التخزين يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في منزل يعمل بشكل جيد. سواء كنت تبحث عن مساحة في غرفة المعيشة أو غرفة النوم الخاصة بك ، أو ترغب في تنظيم رف الكتب الخاص بك ، يمكنك وضع إشارة مرجعية على أفكار التخزين الإبداعية والمفيدة وفقال indian express

التخزين

يجب أن تتكيف حلول التخزين مع ما يتم تخزينه ونوع الحالة المعيشية. يفضل الكثيرون التخزين المغلق بسبب ارتفاع مستويات الغبار والحاجة للحفاظ على الأشياء في مأمن من الرطوبة.

ولكن ، هل يجب أن تكون هناك أبواب صلبة أو أبواب زجاجية أو أدراج؟ هل يجب أن يكون مرتفعًا أم منخفضًا أم عميقًا أم ضحلًا؟ إذا كنت ترغب في إخفاء ما بداخله وإبعاد الغبار عنه وإعطاء انطباع مرتب ، فستحتاج على الأرجح إلى تخزين مغلق. إذا كان لديك بعض المقتنيات والذكريات والتحف ، فأنت ترغب في عرضها ، وقد ترغب في اختيار الأبواب الزجاجية.

 

طرق مختلفة للتخزين

إذا كنت تبحث عن نظرة عامة على ما بداخلها ، فإن التخزين المفتوح هو إجابتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا استهداف التخزين المفتوح والمغلق عن طريق تثبيت بعض الأرفف القابلة للتعديل. اختر الرفوف المرنة التي هي مزيج من الأرفف العميقة للأشياء الكبيرة والأرفف الضحلة للأشياء الصغيرة. يسهل الوصول إلى الأدراج ، خاصة في التخزين العميق. يمكنك اختيار تجميع متعلقاتك حسب الوظيفة ، وجميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بك في صناديق مختلفة ، وجميع أجهزة الشحن معًا ، والأسلاك في ملحق آخر ، وما إلى ذلك.

* إيجاد سهولة في التخزين في روتينك اليومي

تتطلب أنشطتك اليومية معدات وإكسسوارات وملابس وغير ذلك الكثير مما يجب تخزينه في مكان سهل. يجب أن يكون مدخل منزلك عمليًا ويجب أن يكون مناسبًا لجميع أفراد الأسرة ويفضل أن يكون مرحبًا ويقدم انطباعًا أوليًا إيجابيًا. مع الإضاءة الكافية ، يمكن العثور بسهولة على أشياء مثل الملابس والأحذية والمعدات الرياضية. الملابس التي يتم تخزينها بشكل جيد تتطلب عناية أقل ويسهل العثور عليها. وإذا لم يكن هناك مساحة كافية لبعض قطع الأثاث ، فاستخدم المساحات الفارغة على الحائط ، حيث يمكنك وضع بعض الخطافات أو المقابض للتعليق. إلى جانب ذلك ، يمكن استخدام السلال والأدراج والخطافات والسكك الحديدية والشماعات والتجهيزات لتخصيص الجزء الداخلي من التخزين المفتوح والمغلق.

حيل التخزين الموسمية

انظر حولك أو تحته أو فوقه أو خلفه أو بينه أو بين الأثاث أو في الزوايا. سيؤدي البحث قليلاً حول منزلك إلى أفكار جديدة لمساحة تخزين أكبر. لدينا جميعًا منتجات موسمية في المنزل - خلال فصل الشتاء ، يمكننا تخزين لحاف وبطانية الشتاء بمساعدة حلول التخزين تحت السرير. يتم تخزينه بعيدًا بشكل أنيق ومحكم الإغلاق وفي المكان الذي ستحتاج إليه في وقت لاحق من هذا العام مرة أخرى عندما تصبح الليالي أكثر برودة قليلاً مرة أخرى.

 

 

المساحات المنزل منزل غرفة النوم مساحة تخزين

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