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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصنع بدون ترخيص.. ضبط 14 طن معسل وتبغ خام بالقليوبية

تبغ خام
تبغ خام

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 14 طن "معسل – تبغ خام" بدون مستندات "مجهول المصدر"  معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج – منتج نهائى" (500 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة") ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المعسل "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
 

مجهول المصدر الامن العام شرطة التموين صحة المواطنين

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