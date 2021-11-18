أوجستي: الأهلي يستحق لقب دوري المرتبط

عبر الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري المرتبط للمحترفين، على حساب فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم.

وأكد أوجستي أن الفريق حقق بطولة غالية عن جدارة واستحقاق، خاصة أن الفريق واجه خصمًا كبيرًا يملك عناصر مميزة في كل المراكز، وقدم مباراة قوية في النهائي.

ووجه المدير لفني لـ«رجال سلة الأهلي» التهنئة إلى فريق 18 سنة بالنادي، بعد المردود الطيب للفريق على مدى الفترة الماضية، وأشاد بالجهد والأداء المميز لـ«رجال سلة الأهلي» والفوز باللقب.

وكان فريق المرتبط 18 سنة قد حقق الفوز أيضًا على الاتحاد بنتيجة 84-69 في مباراة الإياب، بعد أن تغلب عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 83-59، بينما خسر فريق الرجال في لقاء الذهاب بنتيجة 83-77، قبل أن يعود اليوم ويحقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 70-67 ليحصد الفريق اللقب.

وبدأت رحلة «رجال سلة الأهلي» إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عروضًا قوية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

وواصل «رجال سلة الأهلي» مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريًّا في العودة، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 70-69 في الذهاب والفوز إيابًا بنتيجة 76-72.