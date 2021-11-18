15 ساعة تصوير.. منة عرفة تنشر كواليس تصوير مسلسل إلا أنا

نشرت الفنانة منة عرفة صورة لها من كواليس مسلسل “الا أنا”، عبر خاصية “الاستوري” بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت منة عرفة في الصورة بدون ميك أب، مرتدية روب باللون الوردي الهادئ، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وعلقت منة عرفة علي الصورة، كاتبة: “15 ساعة تصوير ولسه مكملين”.

انفصال منة عرفة

وكان قد تصدر اسم الممثلة الشابة منة عرفة مؤشر بحث جوجل خلال الأيام الماضية بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما .

وأعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب محمود المهدى:" تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وبعدها كتبت الفنانة منة عرفة، عن انفصالها عن محمود المهدي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”، وكتبت "كل شئ قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".

وكان قد هاجم الجمهور منة عرفة، على السوشيال ميديا حيث اتهموها بمحاولة ركوب “التريند”، وإن كل ما حدث كان مقصوداً لكي تتحول إلى حديث السوشيال ميديا.

تدخل الوسطاء بين منة عرفة وزوجها

انتهى الخلاف الذي نشب منذ أيام بين الممثلة الشابة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، وعادت علاقتهما مرة أخرى.

وقالت مصادر إن الخلاف بين منة عرفة ومحمود المهدي لم يكن محتدما وتدخل بعض الوسطاء للحل بين الثنائي وإنهاء المشكلة.