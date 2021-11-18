عادل شكل ردا على قرار وقفه: صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني

رد عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري الرياضي، علي قرار وقفه عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر عادل شكل صورة له بجانب صورة للفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وعلق عليها كاتبًا: “الاستاذ الفنان ..هاني شاكر رئيس نقابه المهن الموسقيه اه انا عملت كام مهرجان لكن انا المحتوي بيتاعي بعمل فديوهات كوميديه ...الحمد لله بيتحيب اعلي مشاهدات وده .رزق من عند الله”.

وأكمل عادل شكل: “فلما تم وقفي.. للمره التانيه استاذ هاني انا بيتاع فديوهات كوميديه ..المواظف اللي حط اسمي ضمن الموقفين ..شكله ..معندهوش صفحه علي الفيس .عشان يعرف مين المحتوي .بيتاعه فديوهات ومين المحتوي ببتاعه اغاني”.

وأكمل عادل كشل: “الزعامه عادل شكل ترند مصر الاول مستمر في عمل كل يوم فديوهات ..علشان جمهوري العظيم يضحك ..وبفرح ...وعلي صفحتي يانقابه اعمل اللي يعجبني لان دي صفحتي الشخصيه ..مش صفحه النقابه ...وكل الشكر .والتقدير .لفنان مصر الاول هاني شاكر”.

وكان دخل الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، والإعلامى أحمد موسى فى وصلة ضحك على الهواء، وذلك أثناء الحديث عن أغاني المهرجانات، والقرار الأخير عن منع 19 من الغناء، وكم شخص نجح فى الاختبارات، وفى وسط الحديث كان فى لجنة ومعرش مين اللى نجح، عشان كان عندى حفلة فى أبو ظبي، معلقًا “ من وقت للتاني بفتكر إني فنان وعندي جمهور وبروح حفلات برده”.



وكشف أنه لن يسمع بغناء أى كلمات للحفاظ على الأجيال المقبلة، موضحًا “ بنزعج لما الاقي الأطفال في الحضانة بيغنوا عبر الفيديوهات يغنون أشرب خمور وحشيش”.

ولفت إلى أنه تم إصدار كشف بأسماء مجموعة من الأشخاص، بمنعهم من العمل، مؤكدًا أن قرار يضم 19 مطرب مهرجانات من الغناء.



وأضاف هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أننا نعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني.



ولفت إلى أن كل من لا يملك تصريح بالغناء لن يسمح له بالغناء، وأن حسن شاكوش و غيره يحق لهم الغناء خارج مصر.



وأشار إلى أن حسن شاكوش ممنوع من الغناء فى مصر، ولن يقيم أى افراح وحفلات.



وأكد أن قرار منع حسن شاكوش بالغناء فى مصر، جاء بالإجماع، وكشف أن شرطة السياحة هى من ستتولى هذا الأمر.



وتابع :" سيتم التنسيق مع شرطة السياحة لتطبيق قرار منع 19 مطرب شعبي، وأم حسن أبو الروس سيمثل للتحقيق أمام النقابة.



وكشف أن حسن أبو الروس قام بالغناء فى الجونة دون الحصول على تصريح، ولم يدفع مصاريف التصريح.



وأكد أن أى فنان يغنى يجب أن يخطر النقابة، والنقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام و اختيار الأغاني.



وتابع :" اعتب على عمر كمال لتوجيه رسالة لـ حسن شاكوش، جاء فيها "انت هتكسر الدنيا"، وقال :" عمر كان ممكن يقول الكلام ده فى التلفون مش على العام".



وانفعل هانى شاكر على الهواء:" لن أسمح بمثل هذه الأغاني، ومصر دولة كبيرة، ونعمل جميعًا للحفاظ على الأولاد".



وكشف أنه طالب مطربي المهرجانات بالحفاظ على القيم و الأخلاق، وأكد أنه ليس ضد أغانى المهرجانات ولكن ضد الكلمات التى يتم اختيارها".



ولفت إلى أن قرار من الـ 19 مطرب، قرار نهائي، وبإجمال المجلس بالكامل، وليس قرار فردي.