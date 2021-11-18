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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تدخل محمد صلاح في تشكيل منتخب مصر وطلبه حراسة خاصة..مدرب الفراعنة السابق يوضح

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر

أكد طارق مصطفى نجم نادي الزمالك السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول هو اللاعب الأفضل في العالم حالياً ، مشيداً بدوره الكبير مع المنتخب الوطني الأول.

 

وقال مصطفى  : "محمد صلاح نجم كبير وهو الأفضل في العالم حالياً ، ووجود حراسة خاصة له أمر طبيعي يحدث مع كبار النجوم ، كما أنه لم يطالب بذلك" .

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وأضاف المدرب العام السابق للمنتخب الوطني :" مسألة الحراسة الخاصة لمحمد صلاح خلال فترة تواجد الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري ، لم تكن كما كانت عليه خلال مباراة الجابون ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة بقطر".

 

حقيقة تدخل محمد صلاح في تشكيل الفراعنة:

 

ونفى طارق مصطفى المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول كل ما تردد حول تدخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تشكيل الفراعنة خلال ولاية الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري.


وتابع :" محمد صلاح نجم كبير وأحد أفضل ثلاثة لاعبين حول العالم ، لكن إختيار التشكيل أمر خاص بالجهاز الفني فقط ، ولا يحدث في أي منتخب ، فهو أمر غير منطقي بالمرة " .

 

وأضاف :"كبار النجوم حول العالم يتواجدون على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات ، ولم نرى أي منهم يتدخل في الأمور الفنية ، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تواجده بنادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان "

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