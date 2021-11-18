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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة بودي جارد محمد صلاح تشتعل .. الجماهير تنتقد.. والمشاهير والجبلاية يدافعون

محمد صلاح
محمد صلاح

أثار الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور حراس شخصيين للاعب خلال مواجهتي المنتخب وانجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

وظهر حراس محمد صلاح في مباراة أنجولا عندما حاول اقتحم عددًا من الجمهور الأنجولي أرضية الملعب من أجل التقاط الصور التذكارية   مع الفرعون المصري  حيث ظهر الحراس الخاصين به وقاموا بمنع الجماهير من الاقتراب منه.

اشتعال الأزمة 

واشتعلت الازمة خلال مباراة الجابون في ملعب برج العرب بالإسكندرية بعدما ظهر الحارس الشخصي في أرضية الاستاد  أثناء إجراء صلاح لعمليات الإحماء، قبل أن يحل بديلًا .

انتقادات لاذعة

لتنهال الانتقادات اللاذعة الي الفرعون المصري محمد صلاح  خاصة في ظل اعتقاد الجماهير أن الحراس سيتواجدون في مباريات المنتخب الخارجية فقط  ليعبر الكثير من الجمهور المصري عبر عن استيائه فور ظهور الحارس الشخصي على أرضية ملعب برج العرب.

المشاهير يدافعون 

ليقوم عدد كبير من المشاهير بالدفاع عن النجم العالمي محمد صلاح مستشهدين بالعديد من الصور لنجوم العالم مثل ميسي ورونالدو وجاريث بيل  بصحبة الحراس الشخصيين لهم في أرضية الملعب ليؤوكدوا أن صلاح أًبح نجم عالمي ولابد من حمايته.

الجبلاية تعلن مسؤوليتها 

ليقوم اتحاد الكرة   برئاسة أحمد مجاهد  بإصدار بيان هو الاخر للدفاع عن محمد صلاح يؤكد  أن الحراسة الخاصة للاعبي المنتخب الوطني من أعمال الاتحاد ودون طلب من أي من لاعبيه، وذلك حرصًا من الاتحاد على عدم تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصةً في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا.

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محمد شبانة: حراسة محمد صلاح تكلف اتحاد الكرة 30 ألف جنيه أسبوعيا

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السفير البريطاني بالقاهرة: محمد صلاح يخدم علاقاتنا مع مصر بشكل أفضل مني

وأصاف البيان أن حصول محمد صلاح نجم الفريق على اهتمام خاص في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما شاهدناه خلال مباراة أنجولا ومصر الأخيرة من توقف المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط صور تذكارية معه باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم، إضافة إلى ما سبق حدوثه بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر.

كما يؤكد الاتحاد المصري أن نزول طاقم الحراسة الخاص إلى أرض الملعب خلال لقاء مصر والجابون الأخير كان أمرًا اضطراريًا لإقامة احتفالية في أرض الملعب قبل انطلاق المباراة شهدت تواجد عناصر عديدة من خارج دائرة المعنيين بالمباراة.

واتحاد كرة القدم إذ يؤكد على حرصه لفرض النظام في ملاعب كرة القدم فإنه في الوقت نفسه يضع في اعتباره طبيعة الانتقادات التي وجهت في هذا الشأن ورفضه أيضا إلى أي تزيد من جانب القائمين على تنفيذ هذه المهمة.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الانجليزي حراس شخصيين بودي جارد تصفيات كأس العالم إتحاد كرة القدم

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