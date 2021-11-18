بدء اختبارات الالتحاق بالبرامج التدريبية على التفصيل والخياطة بالمنوفية

القوي العاملة :

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية فعاليات الاختبارات النظرية والعملية للراغبين في التدريب على مهنة التفصيل والخياطة على مستوى 5 مراكز للتدريب تابعة للمديرية وهي : تدريب مهني منوف، وتدريب مهني شبين الكوم ، وتدريب مهني سرس الليان ، وتدريب مهني بركة السبع، وتدريب مهني أشمون، وذلك لتدريب 120 متدربا.

كما بدأت الاختبارات العملية والنظرية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء على مهنة "التوصيلات الكهربائية" لـ 10 متدربين.

وقال علي حامد الزقم مدير المديرية: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بمتابعة تدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل تمهيدا لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

وأشار مدير المديرية إلى أن وحدة التدريب المتنقلة قد تم نقلها من مدينة الشهداء إلى قرية كفر عشما مؤخراً، بعد أن تم تنفيذ 3 دورات تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لـ 30 متدرباً ، كما تم تنفيذ 8 دورات تدريبية على مهنة "التوصيلات الكهربائية" لـ 80 متدرباً .

ولفت مدير المديرية إلى أنه سيتم توزيع ماكينات خياطة على أوائل المتدربين على مهنة التفصيل والخياطة ، فضلا عن توزيع شنطة عدة كهربائية على أوائل المتدربين على مهنة التوصيلات الكهربائية.

وأكد أن المديرية تقوم بمتابعة سير الاختبارات بجميع المراكز من خلال لجنة تحت إشراف مدير المديرية ، برئاسة إبراهيم مشحوت مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، وعضوية مصطفى كحلي مسئول التدريب بالمديرية فضلا عن المدير المسئول بكل مركز تدريب.

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