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ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

ليلى غالب في ذا فويس
ليلى غالب في ذا فويس الألماني the voice

أبهرت المصرية ليلى غالب أعضاء لجنة تحكيم برنامج ذا فويس الألماني بصوتها، واحتفت السفارة الألمانية بالقاهرة بها.

غناء ليلى غالب

غناء ليلى غالب في ذا فويس الألماني دفع السفارة الألمانية بالقاهرة إلى كتابة منشور على صفحتها الرسمية بفيس بوك: "نجاح آخر لخريجي المدرسة الألمانية في مصر نفتخر به، أول مصرية تشارك فيتجارب الآداء، وتتأهل للمنافسات، بين أكثر من 10 آلاف مشترك نتمنى لها كل التوفيق والنجاح". 

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وعلقت ليلى غالب على هذا الاحتفاء وقالت إنها تحب الموسيقي منذ صغرها وكان حلمها أن تكون مغنية مؤكدة أنها تحب الموسيقي وهي أهم شيء في حياتها .

أداء ليلى غالب 

وأضافت ليلي غالب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي " القناه الأولي المصرية " ، أن لديها 21 سنة وتدرس في جامعة في المانيا ومتبقي لها سنة واحدة لتتخرج من الجامعة ، مؤكدة إنها شاركت في برنامج ذا فويس بالصدفة وقبلت فيه .

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وأوضحت ليلى بعد إشادات كبيرة بـ أداء ليلى غالب إنها تتمني أن تكون مغنية عالمية ، لافتة إلي إنها لا تعرف إن كان المصريين بأماكنهم التصويت لها في البرنامج أم لا. 

وللمزيد حول غناء ليلى غالب في ذا فويس الألماني ورد فعل لجنة الأداء والتحكيم على أداء ليلى غالب شاهد الفيديوجراف التالي: 

ليلي غالب ذا فويس الألماني غناء ليلى غالب ذا فويس أداء ليلى غالب

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