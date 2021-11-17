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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

جنازة والد يسرا اللوزي
جنازة والد يسرا اللوزي

على الرغم من كون الدكتور محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي، شخصية محبوبة على المستوى الفني، لكن جنازته شهدت غيابًا كبيرًا من نجوم الفن، واقتصرت جنازة محمود اللوزي على عدد من أصدقائه من خارج الوسط الفني، وتم دفنه في مدافن مدينة 6 أكتوبر.

جنازة والد يسرا اللوزي 

أُقيمت صلاة جنازة والد يسرا اللوزي بمسجد الزمالك بجانب ساقية الصاوي، لكن اكتفى عدد كبير من النجوم على التعزية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دون حضور صلاة جنازة محمود اللوزي .

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كانت الصفحة الرسمية للفنان فتحي عبد الوهاب أعلنت وفاة محمود اللوزي أستاذ الإخراج ووالد يسرا اللوزي ، وكتبت نعيا بعد وفاة محمود اللوزي ، جاء فيه: «وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي.. ربنا يرحمه ويغفر له».


ونعى المخرج محمد العدل الفنان محمود اللوزي قائلا قبل جنازة والد يسرا اللوزي : «يامحمود،  محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله، كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي، الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا».


ونشرت إنجي المقدم صورة لـ والد يسرا اللوزي وعلقت علي الصورة قائلة: "لا حول ولا قوة الا بالله !! مش قادرة اصدق الخبر ماتعزش علي اللي خلقك ياحبيبي .. بس هتوحشني وهتوحشني مكالماتك ورسايلك وسوالك وهزارك وتريقتك ونكتك ولسانك الطويل ".

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ونعت الفنانة هنا شيحة، الدكتور والفنان محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي الذي رحل عن عالمنا امس الاثنين، عن عمر ناهز الـ63 عامًا، وكتبت هنا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" قائلة: "خالص العزاء ليسرا اللوزي إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويصبرك يا يسرا".


وكتب محمد إمام عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله أستاذي في الجامعة ومن ألذ الناس اللي عرفتهم دكتور محمود اللوزي".


وكتب خيري بشارة عبر فيسبوك: "خبر صادم حين تفيق من نومك، ليزلزل كيانك ويجعلك تتشكك في معني الوجود ذاته فاقداً حكمتك وفهمك للحياة".


وأضاف خيرى بشارة : "موتك عزيزي الدكتور محمود اللوزي مفاجأة حزينة جاءت مبكرة للغاية أكثر من اللازم، ألف رحمة ونور عليك ارقد في سلام عزاءنا لأسرته الغالية.. ربنا يصبركم ". 


وكتبت إنجي وجدان عبر حسابها علي انستجرام :" إلى اللقاء يا لوزي، الراجل ده علمني كتير و كان صديقا وهو السبب في حب ناس كتير للمسرح و التمثيل، هتوحشنا يا لوزي …بنحبك".

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وللمزيد حول سبب وفاة محمود اللوزي وأسرار وتفاصيل جنازة والد يسرا اللوزي ولماذا ارتدت الفنانة يسرا اللوزي رداء أبيض خلال جنازة محمود اللوزي شاهد الفيديوجراف التالي: 

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