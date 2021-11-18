الريف المصري يوضح خطوات تنمية منطقة المغرة وأهم مقوماتها

قال عمرو عبد الوهاب ، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد ، إن المغرة تعد من المناطق الواعدة ضمن أراضى الريف المصرى ، لافتا إلى أن شركة تنمية الريف المصرى تعمل كمطور لكافة الأراضى الزراعية ضمن مشروع مليون ونصف فدان.



وأوضح عمرو عبد الوهاب ، خلال تقرير خاص عبر فضائية dmc ، أن منطقة المغرة تتواجد على مساحة 280 ألف فدان ولكن هناك أراضي أخرى فى منطقة سيوة بمرسى مطروح على مساحة أكثر من 20 ألف فدان ، بالإضافة لمنطقة الفرافرة .



وأشار عمرو عبد الوهاب ، إلى أن محافظة المنيا ستشهد تطوير وانشاء محطات تحلية مياه بها خلال الفترة القادمة بالإضافة لتدشين عمليات تنمية وذلك بمساحة أكثر من 900 ألف فدان بالإضافة لوجود مساحات بمنطقة توشكى .

وتابع عمرو عبد الوهاب ، أن المغرة تعد منطقة التحديات خاصة لاحتوائها على نسب ملوحة كبيرة وكانت على رأس أولويات القيادة السياسية بشأن استكمال البنية التحتية ، ومشاريع التنمية المستدامة التي تؤسس على اعمال الزراعة .

