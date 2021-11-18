عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل دولية لوحداتها المُشاركة بعمليات حفظ السلام ..صور

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة عمل دولية تحت عنوان (تطوير أداء وحدات الشرطة المُشكلة المُشاركة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة) وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الجارى بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية.


جاء تنظيم ورشة العمل المُشار إليها والتى شارك فيها 39 كادراً شرطياً دولياً من قادة الوحدات الشرطية المُشكلة ببعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابعين لوزارة الخارجية.
  
افتتح فاعليات ورشة العمل اللواء دكتور"مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة" بحضور كلً من المستشار الشرطى للأمم المتحدة ، ورئيس قسم الإختيار والتوظيف بإدارة الشرطة بالأمم المتحدة ، والسفيرة "نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة"، والسفير مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام"، ووزير مفوض نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وعدداً من قيادات أكاديمية الشرطة.


أكد رئيس الأكاديمية فى كلمته خلال فاعليات حفل الافتتاح على حرص وزارة الداخلية المصرية على إعداد وتأهيل العنصر البشرى الأمنى للمُشاركة فى مهام حفظ السلام الدولية مُشيراً إلى أن ورشة العمل التى تفتتح فاعلياتها بمقر أكاديمية الشرطة المصرية تجسد ذلك الحرص خاصة وأن أحد أبرز أهداف هذه الورشة يتركز فى توحيد آليات عمل الوحدات الشرطية المُشكلة ببعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة موجهاً سيادته أسمى آيات الشكر والتقدير للسيد محمود توفيق - وزير الداخلية .. لدعم ومتابعة سيادته لمراحل تأسيس المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر الأكاديمية ، وإهتمام ورعاية سيادته لفاعليات ورشة العمل ونتائجها.


كما أشار إلى الدور التاريخى الذى إضطلعت به الشرطة المصرية منذ عام 1989م وحتى الآن فى مهام حفظ السلام الدولية من خلال مشاركة كوادرها فى تلك المهام السامية والذى لم يُعد قاصراً على الرجال فقط بل إتسع نطاق ذلك منذ عدة سنوات بمُشاركة كوادر شرطية نسائية بلغ إجماليها حتى الآن (179) كادر نسائى شرطى.


كما ألقى المستشار الشرطى للأمم المتحدة كلمة خلال حفل الإفتتاح وجه خلالها الشكر لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية المصرية على تنظيم هذه الفاعلية بمقر أكاديمية الشرطة مؤكداً على أن ذلك يعكس الدور المصرى الحيوى فى دعم منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين خاصة وأن مصر تأتى فى مقدمة الدول المُشاركة بكوادر شرطية فى بعثات حفظ السلام الأممية موجهاً لقادة الوحدات الشرطية الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة فى ورشة العمل باستثمار ذلك فى كسب المزيد من الخبرات وتبادلها مع بعضهم البعض أثناء فترة تواجدهم فى مصر هذا إلى جانب الاستفادة من الإمكانيات التدريبية والتعليمية لدى المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة المصرية فضلاً عن خبرات الكوادر العاملة به.

وقد أعقب فعاليات حفل الافتتاح بدء برنامج ورشة العمل المُشار إليها والذى تضمن العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية حول سبل وآليات تطوير أداء وحدات الشرطة المُشكلة المُشاركة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال تنفيذ السياسات والقواعد التوجيهية والإجراءات القياسية المُحدثة لعمل الوحدات.

وذلك إنطلاقاً من الدور المحورى للدولة المصرية كأحد أبرز الدول الفاعلة والمساهمة فى منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين.

7
7
6
6
5
5
4
4
وزير الخارجية وزارة الخارجية ورشة عمل اكاديمية الشرطة السلام الدولي حفظ السلام تسوية النزاعات

ترشيحاتنا

لقطات من زيارة الأمير تشارلز لـ الجامع الأزهر ولقائه بـ الإمام الأكبر ..فيديو

إبراهيم عادل.. قصة ملهمة لصاحب أشهر قناة تعليمية للغة الإنجليزية في العالم.. حوار خاص

بحديث نبوي.. خالد الجندي: محدش يقدر ينكر عفريت أبو هريرة | فيديو

للقضاء على قوائم الانتظار لـ10 حالات |إدراج جراحات الصدر بالمبادرات الرئاسية

دموع في حياة النمر الأسود.. هؤلاء أبكوا أحمد زكي ومواقف دفعته لمحاولة الانتحار

خوفا من استهداف روسيا.. البنتاجون تبحث عن طريقة لإخفاء أقمار التجسس الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال اليوم

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

التعليم: إلغاء المأموريات المفتوحة لسد عجز المعلمين في المدارس

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضها غدا.. تفاصيل مسرحية "غريب في أوضتي" لـ نجوم مسرح مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "سيف-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

لقطات من تجهيزات السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

فيديو

وقف الجميع ظلم.. ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ