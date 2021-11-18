تفاصيل عن حياة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.. فيديو

عرضت قناة " تن " تقريرًا عن حياة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز .



وأفاد التقرير، أن تشارلز أرثر ولد عام 1948 في قصر باكنجهام في لندن في المملكة المتحدة وهو الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية وزوجها الراحل الأمير فيليب ودرس الأنثربيولوجي والتاريخ والآثار في كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج.





وتابع التقرير، أن الأمير تشارلز خدم بالجيش البريطاني ونال العديد من الأوسمة من بينها " فرسان الفيل و"ألبرت"، وهو مؤسس مشارك في عدد من الجمعيات الخيرية والتنموية، وعضو في الجمعية الملكية للآداب وأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية الفرنسية.





وذكر التقرير، أنه في عام 1984 تزوج الأمير ويلز الراحلة " ديانا " وأنجب منها ابنيهما ويليام وهاري وفي عام 2005 تزوج من حبيبته كاميلا دوقة كورنوال وذلك بعد وفاة الأميرة ديانا.



وأضاف التقرير، أنه في مارس 2020 أصيب بفيروس كورونا.



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