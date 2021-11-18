زيارة البنك الدولي| السبكي يكشف تجهيزات وتطورات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن زيارة وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، لمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك للوقوف على أوجه الشراكة بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية في دعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في استمرارية النهوض بالقطاع الصحي المصري، والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر2030.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن هدف الزيارة التعرف على نجاحات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر وإنجازاتها، وبحث أوجه التعاون لدعم نجاح المنظومة، لافتة إلى أن الزيارة شملت تفقد وفد البنك الدولي لمستشفى الكرنك الدولي ومركز طب أسرة منشآة العماري التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى تفقد الأماكن المخصصة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمبادرة (سكرك موترك .. في إيدك تسيطر)، والتي أطلقتها الهيئة للكشف المبكر والاطمئنان على مرضى السكري بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر من كل عام.



وأضافت الهيئة، أنه اطَّلع الوفد على جهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، في استحداث الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية واستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، وجهود الميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة، وعمليات تدريب القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم المهنية، وتجهيز عدد من الأجنحة الفندقية للإقامة الداخلية لتوفير بيئة صحية هادئة للمرضى، وذلك بما يحقق رؤية هيئة الرعاية الصحية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر على 66 منشآة صحية، منها 59 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مضيفًا أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن حتى الآن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، ولافتًا إلى أنه تم تقديم أكثر من 1,5 مليون خدمة طبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة منذ بداية تشغيل المنظومة الجديدة بالمحافظة في 16 فبراير من العام الجاري وحتى الآن، ومؤكدًا أنه تم إيقاف العمل نهائيًا بنظام التأمين الصحي القديم والعلاج على نفقة الدولة في الأقصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن البنك الدولي أحد شركاء التنمية في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مثمنًا دعم الكثير من الجهات لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مستقبل صحة مصر، ومتوجهًا بالشكر لكل شركاء النجاح للمنظومة الجديدة، ومشيرًا إلى أنه جاري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة الجديدة وامتدادها إلى كافة محافظات مصر وفقًا للمعايير العالمية للجودة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع في 10 سنوات بدلًا من 15 عام، لتحقيق التغطية والرعاية الصحية الشاملة للمصريين من خلال بناء نظام صحي قوي وسليم يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

فيما أشاد وفد البنك الدولي، بنجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما أشاد بالقدرات والإمكانات الطبية لدى منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة مستويات تقديم الخدمة بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للمرضى، ووصولًا إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات عن طريق نظام الإحالة، والتحول الرقمي للخدمات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، والتي أثرت على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وتدل على تطور الفكر الإداري للمنظومة الصحية بها، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره تجربة رائدة تسجل عبر التاريخ للقطاع الصحي المصري.

كان في استقبال وفد البنك الدولي من هيئة الرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور شريف لاشين، المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الفندقية وشئون مقرات الهيئة، والدكتور إسماعيل العربي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

وضم وفد البنك الدولي، ستيفان كوبيليه، مدير السياسات والمشاريع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مارينا ويس، المدير القطري لمكتب المكتب الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ايرينا بوستولوفسكا، خبيرة اقتصاديات الصحة، د. عمرو الشلقاني، خبير أول النظم الصحية.