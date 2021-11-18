يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي يحضرون حفل استقبال الأمير تشارلز بالأهرامات

وصل الأمير تشارلز ولى العهد البريطاني وزوجته كاميلا دوقة كورنوول منطقة الأهرامات، فى حفل استقبال بريطاني-مصري؛ للتأكيد على الروابط بين البلدين بهضبة الجيزة المطلة على الأهرامات فى آخر محطات جولاتهما لليوم الأول من زيارتهما للقاهرة.

يأتي ذلك بحضور كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

كما شهد الحفل حضور الدكتور العالمي مجدي يعقوب والفنانة يسرا والفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي والإعلامية لميس الحديدي.

كان قد زار الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوول منطقة الأهرامات وأبو الهول حيث استقبلهما وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني واصطحبهما في جولة.

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