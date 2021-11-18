القصر الملكي عن زيارة تشارلز وقرينته للأهرامات: لحظة استثنائية في أحد أعظم المواقع التاريخية الغنية

قال قصر "كلارنس هاوس" الملكي البريطاني إن زيارة ولي العهد الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا، دوقة كورنوول، إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول، تعد لحظة استثنائية في أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغني.



ونشر القصر الملكي البريطاني - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /الخميس/ - مجموعة من الصور الفوتوغرافية للأمير تشارلز ودوقة كورنوال، خلال زيارتهما الحالية إلى مصر، تضمنت لقطات لزيارتهما إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول.



كما نشر الحساب الرسمي صورا للأمير والدوقة، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، لهما يصحبها تعليق "ترحيب حار من الرئيس والسيدة الأولى لمصر، في قصر الاتحادية".