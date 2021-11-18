بايدن يخطط لمقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنه يفكر في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 ، وفقًا لما ذكره أحد أعضاء مجموعة المراسلين بالبيت الأبيض.



ورد بايدن على مراسل شبكة "إن بي سي نيوز" بيتر ألكسندر عندما سئل عما إذا كان يؤيد المقاطعة الدبلوماسية للألعاب "شيء ما نفكر فيه".



وستعني المقاطعة الدبلوماسية ستعني عدم حضور بايدن أو أي مسؤول حكومي أمريكي آخر ألعاب بكين ، احتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الحكومة الصينية.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، جين ساكي ، يوم الخميس ، إن إمكانية المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين الشتوية لم تتم مناقشتها في القمة الافتراضية الأخيرة بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.