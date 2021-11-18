رامي صبري يطرح أغنية هموت من غيرها.. فيديو

طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “هموت من غيرها” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الاغنية:"أوقات الحاجة اللي في ايدنا.. اللي احنا عليها اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية .. ومش هتروح .. وانا دايما كنت بعيد عنها قال إية فاكر نفسي ضامنها .. مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح".



أغنية “هموت من غيرها” كلمات أحمد المالكي، والحان شريف بدر، وتوزيع أسامة الهندي.

يذكر أن نشر الفنان رامي صبري ، صورة له مع شقيقه الراحل كريم، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب رامي صبري، قائلا :" أول مرة اكتب بوست مش فني .. تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية.



وتابع: "اللي فاهم ان حق كريم هيروح يبقي بيحلم وميعرفنيش.. هاخد حقه وبالقانون، وفي عهد رئيسنا المحترم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون.. أخي الغالي كريم اقسم بالله اقسم بالله حقك هجبهولك.. الله يرحمك ويغفرلك ".