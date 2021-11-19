تغيير شكل هيلين ميرين من أجل "جولدا مائير" و SAG تكرمها على مشوارها الفني

انتشرت صورة جديدة مؤخرا للممثلة المخضرمة هيلين ميرين من كواليس تصوير الشخصية التي تقدمها في فيلم تدور أحداثه حول شخصية جولدا مائير رئيس الوزراء الإسرائيلية أثناء حرب أكتوبر.

ظهرت هيلين ميرين التي تبلغ من العمر 76 عاما في صورة جولدا مائير وقد تغيرت ملامح وجهها وشكلها كثيرا لتبدو مماثلة للشخصية الأشهر التي تلقت هزيمة ساحقة من المصريين، ويعد الفيلم الذي بدء تصويره في لندن تجسيدا لمسيرتها الشخصية.

وتعتبر هيلين ميرين أن تقديم قصة أصعب يوم في حياة جولدا مائير التي كانت شخصية عنيدة وقوية، وهي تمر بهذا الموقف في يوم الغفران عام 1973 تحد كبير بالنسبة لها.

يتم تصوير الفيلم لمدة ستة أسابيع في لندن، وسيشمل بعض مواقع التصوير في إسرائيل بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

تفاصيل فيلم Golda

الفيلم يخرجه جاي ناتيف الحائز على جائزة أوسكار، ومن إنتاج مايكل كوهين، الحائز على جائزة بافتا.

هيلين ميرين الحائزة على جائزة الأوسكار عام 2006، عن دور الملكة إليزابيث في فيلم The Queen، ستقدم المرحلة التي وضعت فيها جولدا مائير تحت تأثير العديد من الضغوط السياسية عقب هزيمة أكتوبر.

يكشف الفيلم وضع جولدا مائير في ظل التخبط داخل الحكومة الإسرائيلية، والصراعات والاقتتال الداخلي، وشعورها بالإحباط والانعزال في ظل وزراء حكوماتها الذكور، وهي بمفردها المرأة الوحيدة التي توصلت هذا المنصب.

تكريم هيلين ميرين

هيلين ميرين

اختيرت أيضا هيلين ميرين للحصول على جائزة الإنجاز مدى الحياة من SAG، وهو التكريم الذي ستحصل عليه ضمن فقرات حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في نسخته ال 28، المقرر إقامته يوم 27 فبراير المقبل.

تمنح هذه الجائزة سنويا للنجوم الذين قدموا أعمالا قيمة في مشوارهم الفني وتعبر عن أفضل المثل العليا لمهنة التمثيل.

اختيرت هيلين ميرين، للعب دور الشرير في فيلم السوبر هيرو الناجح Shazam، الذي حقق نجاحا كبيرا عقب طرح الجزء الأول في 2019، وحقق إيرادات وصلت إلى حوالي 366 مليون دولار.

ستلعب هيلين ميرين دور هيسبيرا ابنة أطلس، وستلعب دور شقيقة راشيل زيجلر، وهي ممثلة ومغنية صاعدة اختارها المخرج ستيفن سبيلبرج للعب دور البطولة في فيلمه الموسيقى القادم West Side Story.