محافظ أسوان يستقبل وفد حزب حماة الوطن لدعم الأسر المتضررة من السيول

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد حزب حماة الوطن برئاسة اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ، بحضور ياسين عبد الصبور أمين عام الحزب بأسوان ، واللواء أحمد صالح عضو مجلس النواب ، وحسونة عبد المجيد عضو مجلس الشيوخ .

حيث وجه اللواء أشرف عطية الشكر على دعم الحزب برئاسة الفريق جلال هريدى لجهود الدولة والحكومة والمحافظة فى إزالة أثار السيول بهذه القافلة التى تضم المساعدات الغذائية والتجهيزات اللازمة لرفع مستوى معيشة المتضررين ، وهو الذى يتناغم مع دور باقى الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى لتخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة .

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وأكد أشرف عطية على أن هناك حصر ببيانات دقيقة للمنازل التى شهدت إنهيارات جزئية وكلية ، بجانب التلفيات الأخرى حيث جارى إعداده بالمناطق المتضررة من خلال لجان الحصر وبدون الإلتزام بتحرير محاضر فى أقسام الشرطة ، كما أن المحافظة قامت أيضاً برفع كفاءة وتجهيز 36 وحدة سكنية بالأثاثات والمفروشات والأجهزة والمستلزمات المنزلية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ، وجارى تجهيز باقى الوحدات السكنية بإجمالى 504 وحدة من الإسكان الإجتماعى بطريق العلاقى ، وخاصة بعد دعمه بكافة الخدمات والمتطلبات الجماهيرية .

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وعضوية الجهات المختصة للإشراف على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول التي ضربت المحافظة منذ أسبوع حيث تتولى اللجنة ضبط آلية إعادة إعمار المنازل المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة بواسطة الجمعيات الأهلية ، بالإضافة إلى التوجيه المحكم لأسلوب توزيع المساعدات العينية والمادية داخل هذه المناطق لضمان وصولها لمستحقيها .

وكانت شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرى لضبط النباشين والسيطرة على مخازنهم بنطاق حى جنوب ، مع مصادرة المعدات والمكابس للحفاظ على ما يتم بذله من جهود لتنفيذ أعمال النظافة العامة وذلك طبقاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان . =

هذا فيما شهدت قرية السلام بمدينة أبو سمبل السياحية شمال أسوان تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الشئون الصحية لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين حيث نجحت جهود القافلة فى إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ 1498 مواطن ومواطنة بقرية السلام والقرى المجاورة حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان

حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان

حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان

حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان

حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان