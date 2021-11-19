عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستقبل وفد حزب حماة الوطن لدعم الأسر المتضررة من السيول

حزب حماة الوطن يدعم
حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد حزب حماة الوطن برئاسة اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ، بحضور ياسين عبد الصبور أمين عام الحزب بأسوان ، واللواء أحمد صالح عضو مجلس النواب ، وحسونة عبد المجيد عضو مجلس الشيوخ .

حيث وجه اللواء أشرف عطية الشكر على دعم الحزب برئاسة الفريق جلال هريدى لجهود الدولة والحكومة والمحافظة فى إزالة أثار السيول بهذه القافلة التى تضم المساعدات الغذائية والتجهيزات اللازمة لرفع مستوى معيشة المتضررين ، وهو الذى يتناغم مع دور باقى الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى لتخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة .

وأقرأ أيضاً:

وزير التنمية المحلية يتفقد اليوم المناطق المتضررة من السيول بمحافظة أسوان

تضامنًا مع أهالي أسوان.. «حياة كريمة» تقدم الدعم اللازم للمتضررين

وأكد أشرف عطية على أن هناك حصر ببيانات دقيقة للمنازل التى شهدت إنهيارات جزئية وكلية ، بجانب التلفيات الأخرى حيث جارى إعداده بالمناطق المتضررة من خلال لجان الحصر وبدون الإلتزام بتحرير محاضر فى أقسام الشرطة ، كما أن المحافظة قامت أيضاً برفع كفاءة وتجهيز 36 وحدة سكنية بالأثاثات والمفروشات والأجهزة والمستلزمات المنزلية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ، وجارى تجهيز باقى الوحدات السكنية بإجمالى  504 وحدة من الإسكان الإجتماعى بطريق العلاقى ، وخاصة بعد دعمه بكافة الخدمات والمتطلبات الجماهيرية .

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وعضوية الجهات المختصة للإشراف على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول التي ضربت المحافظة منذ أسبوع حيث تتولى اللجنة ضبط آلية إعادة إعمار المنازل المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة بواسطة الجمعيات الأهلية ، بالإضافة إلى التوجيه المحكم لأسلوب توزيع المساعدات العينية والمادية داخل هذه المناطق لضمان وصولها لمستحقيها .

وكانت شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرى لضبط النباشين والسيطرة على مخازنهم بنطاق حى جنوب ، مع مصادرة المعدات والمكابس للحفاظ على ما يتم بذله من جهود لتنفيذ أعمال النظافة العامة وذلك طبقاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان . =

هذا فيما شهدت قرية السلام بمدينة أبو سمبل السياحية شمال أسوان تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الشئون الصحية لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين حيث نجحت جهود القافلة فى إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ 1498 مواطن ومواطنة بقرية السلام والقرى المجاورة حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان
حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان
حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان
حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان
حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان
حزب حماة الوطن يدعم متضررى السيول بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

تحرك سريع.. مصر الخير تبدأ ترميم وبناء المنازل المتضررة من السيول بمحافظة أسوان

ترشيحاتنا

جوجل تطلق تحديثا لإصلاح مشكلة خطيرة في Google Pixel 6

استجابة للعملاء.. فورد تطرح برونكو للطرق الوعرة بناقل حركة يدوي من 7 سرعات

الصناعة تتصدر أولويات الرئيس.. تنفيذ خطة تطوير الغزل والنسيج والدلتا للصلب في المقدمة

كيفية صلاة خسوف القمر.. اعرف حكمها ووقتها والدعاء الذي يقال

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

أول تعليق من أرتيتا على أنباء فسخ عقد محمد النني مع آرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

بسبب حدث عالمي.. مفاجأة مدوية بشأن تراجع آرسنال عن تجديد عقد النني

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في ٧ محافظات لحين توقف سقوط الأمطار

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

الأب قاتل طفله بالمرج يبكي صارخا: مقصدتش أقتله.. والجد: أنا عجوز مقدرتش أمنعه

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف| بدون علاج.. ثاني مريضة إيدز تشفى منه وتنجب مولودا معافى

فيديو جراف.. حكم نهائي لصالح أسرة الطيار أشرف أبواليسر بتغريم محمد رمضان

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ