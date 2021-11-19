كتم أنفاسها ومزقها بسكين.. حل لغز مقتل موظفة داخل شقتها في المنصورة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في كشف لغز جريمة مقتل موظفة بالدقهلية.

البداية عندما تبلغ لمركز المنصورة بمقتل موظفة بالمعاش مقيمة بمفردها داخل شقتها في قرية وسرقة مشغولاتها الذهبية.

​أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، عن أن وراء إرتكاب الواقعة طالب تربطه صلة قرابة بالمجني عليها بقصد السرقة.

وباستهدافة أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأضاف أنه نظراً لعلمه أن المجني عليها تُقيم بمفردها فعقد العزم على سرقتها.

وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجني عليها وقام بكسر باب الشقة ولدى مشاهدتها له حاولت الاستغاثة فقام بكتم أنفاسها حتى أُغشي عليها ثم قام بتقييد قدميها ويدها لشل حركتها وتعدى عليها بسكين فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وعقب ذلك استولى على مصوغاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها وهاتفها المحمول ومبلغ مالي وتخلص من السكين بإلقائه في أحد المصارف المائية ثم أرشد عن المسروقات.