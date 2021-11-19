أخبار السيارات| أسرع مركبة كهربائية تدخل مرحلة ما قبل الإنتاج.. وفينفاست تطرح E35 وE36 في معرض لوس أنجلوس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.
السيارة الكهربائية الأسرع في العالم تدخل مرحلة ما قبل الإنتاج
بعد أعلان شركة ريماك رسمياً عن سيارة ريماك نيفيرا الخارقة منذ عده أشهر، ها هي تدخل مرحلة الاختبارات النهائية قبل الإنتاج الرسمي و التسليم للعملاء، و تقوم الشركة الكرواتية المتخصصة في انتاج السيارات الفارهة حالياً باصدار تحديثات دورية لتشويق الجمهور لما وصلت له السيارة الهجينة في مراحل الإنتاج المتعاقبة، و التي يتوقع الخبراء أنها ستكون السيارة الكهربائية الأسرع في العالم.
شركة سيارات فيتنام... فينفاست تطرح E35 وE36 في معرض لوس أنجلوس الدولي
كشفت شركة السيارات الفيتنامية فينفاست Vinfast عن سيارتنين من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بمعرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات.
بي إم دبليو تطرح صورة تشويقية لوحش القوة الحصانية XM concept
تحضَّر بي إم دبليو وفرعها الـ M الخاص بالسيارات الرياضية، مفاجأة خاصة لجمهورها، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة صورة تشويقية جديدة لـ بي إم دبليو XM كونسيبت التي تأتي بقوة حصانية متفوقة على كل الطرزات الأخرى.
نظام قيادة بدواسة واحدة... جينيسيس تكشف عن GV70 بمعرض غوانزو للسيارات
قامت شركة جينيسيس، الذراع الأكثر فخامة لهيونداي، بإزاحة الستار عن GV70 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بمعرض غوانزو الدولي للسيارات المقام بهونج كونج.
استجابة للعملاء.. فورد تطرح برونكو للطرق الوعرة بناقل حركة يدوي من 7 سرعات
استجابت فورد لعاشق طراز البرونكو وطرحت فئة تخصيص جديدة تحتوي على ناقل حركة يدوي من 7 سرعات لفورد برونكو المزودة بتقنيات الطرق الوعرة.
سعر ومواصفات تويوتا سيكويا موديل 2022 | صور
أزاحت شركة تويوتا اليابانية الستار عن سيارتها العائلية سيكويا موديل 2022 ، لطرحها في الأسواق لاحقاً، و تتميز باتساع مقصورتها الداخلي بالإضافة للتجهيزات القوية المزودة لها.
مقارنة بين سوبارو XV ورينو كادجار موديل 2021 | صور
تحظى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام بشعبية كبيرة، وبالتالى لاقت انتشاراً واسعاً خاصةً بين العائلات، وتشهد السوق المصرية حالياً منافسة قوية بين سوبارو XV و رينو كادجار موديلات 2021.
باستخدام 440 ألف قطعة ليجو... مجموعة الفطيم تعرض "نسخة لعبة" من تويوتا لاند كروز 300
يتخلى معظم الناس عن أحلامهم وهواياتهم القديمة مع بلوغ سن الرشد، معظمنا يهجر الألعاب التي أمضينا ساعات نلعب بها ونحن أطفال، وفي فترة ما نستبدل أمنيات الطفولة وشغف فترة المراهقة بكل شطحاتها وإبداعها وخيالاتها، بطموحات أكثر واقعية ونمطية تماشيًا مع الواقع البائس، لكن بعض الأشخاص المحظوظين تمكنوا من تحويل أحلام الطفولة إلى مهنة.