بي إم دبليو تطرح صورة تشويقية لوحش القوة الحصانية XM concept

تحضَّر بي إم دبليو وفرعها الـ M الخاص بالسيارات الرياضية، مفاجأة خاصة لجمهورها، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة صورة تشويقية جديدة لـ بي إم دبليو XM كونسيبت التي تأتي بقوة حصانية متفوقة على كل الطرزات الأخرى.

وفقا لموقع "كار باز"، المتخصص في السيارات، سيارة الـ "بي إم دبليو XM" الجديدة من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي نفسها طراز الـ X8 التي سبق للشركة البافارية أن أعلنت عنها منذ أشهر مضت، لكن غيرت اسمها مؤخرًا لتستقر على اسم XM concept وهي تأتي بمجموعة نقل حركة هجينة، محرك V8 مزدوج التربو، سعة 4.4 لتر بقوة 750 حصان وهو ما يعني أنها أقوي سيارة SUV قدمتها العلامة التجارية الألمانية حتى الآن ونتفوقة على بي إم دبليو M5 CS السيدان نسخة 2022، وأيضا ألبينا XB7 التي تأتي بقوة 612 حصان.

تأتي بي إم دبليو MX بنفس حجم الـ بي إم دبليو X7 لكن مع سقف مائل كوبيه وزوائد رياضية بارزة، وأهم ما يمزيها شكلها الغريب من نوعه بالشبكة الهوائية التوأمية الضخمة للغاية، التي تتوسط زوج من المصابيح الأمامية الرفيعة جدا، من نوع الـ "ليد"، في لغة تصميم جذابة لعين الرائي، وأرادت بي ام دبليو أن تركز على الشبكة العملاقة وتحددها أمام عين المشاهد لذلك زودت حواف الشبكة بإضاءة لتضفي علل المظهر الخارجي شكل درامي.

من المقرر أن تشارك بي إم دبليو وطرازها الجديد XM في معرض ميامي للسيارات أوائل شهر ديسمبر المقبل وخلال فعالياته تعلن عن مزيد من التفاصيل التقنية والفنية للطراز.