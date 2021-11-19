عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو تطرح صورة تشويقية لوحش القوة الحصانية XM concept

بي ام دبليو
بي ام دبليو

 

تحضَّر   بي إم دبليو  وفرعها الـ M الخاص بالسيارات الرياضية، مفاجأة خاصة لجمهورها، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة صورة تشويقية جديدة لـ بي إم دبليو XM كونسيبت التي تأتي بقوة حصانية متفوقة على كل الطرزات الأخرى.

 

وفقا لموقع "كار باز"، المتخصص في السيارات، سيارة الـ "بي إم دبليو XM" الجديدة من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي نفسها طراز الـ X8 التي سبق للشركة البافارية أن أعلنت عنها منذ أشهر مضت، لكن غيرت اسمها مؤخرًا لتستقر على اسم XM concept وهي تأتي بمجموعة نقل حركة هجينة، محرك V8 مزدوج التربو، سعة 4.4 لتر بقوة 750 حصان وهو ما يعني أنها أقوي سيارة SUV قدمتها العلامة التجارية الألمانية حتى الآن ونتفوقة على بي إم دبليو  M5 CS السيدان نسخة 2022، وأيضا ألبينا XB7 التي تأتي بقوة 612 حصان.

 

تأتي بي إم دبليو  MX بنفس حجم الـ بي إم دبليو X7 لكن مع سقف مائل كوبيه وزوائد رياضية بارزة، وأهم ما يمزيها شكلها الغريب من نوعه بالشبكة الهوائية التوأمية الضخمة للغاية، التي تتوسط زوج من المصابيح الأمامية الرفيعة جدا، من نوع الـ "ليد"، في لغة تصميم جذابة لعين الرائي، وأرادت بي ام دبليو أن تركز على الشبكة العملاقة وتحددها أمام عين المشاهد لذلك زودت حواف الشبكة بإضاءة لتضفي علل المظهر الخارجي شكل درامي.

 

من المقرر أن تشارك   بي إم دبليو  وطرازها الجديد XM في معرض ميامي للسيارات أوائل شهر ديسمبر المقبل وخلال فعالياته تعلن عن مزيد من التفاصيل التقنية والفنية للطراز.

بي إم دبليو بي إم دبليو XM XM concept بي إم دبليو M5 ألبينا XB7 بي ام دبليو M5 CS بي إم دبليو X7

ترشيحاتنا

خطيب الأزهر: إخراج الصدقة فيه طهارة للنفس والمال ومنع للسرقة والرشوة

إطلاق مبادرة «مودة» لتدريب المخطوبين بمراكز الشباب على مستوى أربع محافظات

3 حيل مهمة تجعلك تنام بشكل أسرع وأكثر راحة.. فيديو

هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة؟

حسن أبو الروس يعاند قرارات النقابة ويعلن عن حفل جديد اليوم

طلبة المدارس يزورون بعض الجهات الشرطية بـ"السويس- الدقهلية – الشرقية" .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

الأب قاتل طفله بالمرج يبكي صارخا: مقصدتش أقتله.. والجد: أنا عجوز مقدرتش أمنعه

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

المصل واللقاح: مصر في ذروة كورونا ونحذر المواطنين من وباء جديد

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. حكم نهائي لصالح أسرة الطيار أشرف أبواليسر بتغريم محمد رمضان

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ