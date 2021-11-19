شياكة وجمال.. يسرا تتألق في جلسة تصوير جديدة

كشفت الفنانة والنجمة الكبيرة يسرا، عن صور جديدة من احدث جلسة التصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت يسرا في الصور بإطلالة جذابة، بفستان شيفون انيق عاري الكتفين، كما اعتمدت مكياجًا مضيئًا وتسريحة شعر بسيطة، وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الكبيرة، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "النجمة"، "دائما متألقة"، "جميلة"



يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.