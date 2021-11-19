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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تطرح فيه آراءهم وقضاياهم.. طاقة النواب: عودة منتدى الشباب رسالة مصرية للعالم

النائب حسام صالح
النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة

أعرب النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، عن سعادته بعقد منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة في يناير من العام المقبل، مؤكدا  إنه كان ولا يزال أكبر منتدى عالمي للشباب، تطرح فيه آراءهم وقضاياهم.

 

وأشار صالح في بيان له اليوم، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشباب في عهد الرئيس السيسي وتوجيهاته في هذا الصدد.

 

وقال رئيس طاقة النواب، إن عودة منتدى شباب العالم بعد جائحة كورونا في العام المقبل، رسالة هامة من مصر باحتضانها الشباب وإفساح الفرصة أمامهم للحديث والتحاور بين شتى الثقافات.

 

وأفاد عوض الله، أن الفضل يعود للرئيس السيسي في إطلاق هذا المنتدي وفي إعطائه سمعة دولية، وخصوصا إنه كان ولا يزال حريص على حضور فعالياته والاستماع للشباب، طالبا بضرورة الترويج الجيد له في نسخته الرابعة قبل انطلاقه، وخصوصا أن هذه المناسبة ينتظرها الملايين من الشباب في العالم ويحضره الآلاف.

 

واختتم النائب حسام صالح بأن عقد المنتدى الرابع للشباب في شرم الشيخ، ستكون له آثار إيجابية عديدة على قطاع السياحة، وعلى الترويج لصورة مصر في الخارج. علاوة على أهمية القضايا التي ستطرح من خلاله.

مجلس النواب الرئيس السيسي جائحة كورونا منتدى شباب العالم شرم الشيخ كورونا

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