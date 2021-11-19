حازم إمام يستعيد ذكريات المنتخب بصورة مع بركات وميدو

استعاد حازم إمام لاعب منتخب مصر السابق، ذكرياته مع زملاؤه في منتخب الفراعنة خلال إحدى بطولات كأس الأمم الإفريقية، وذلك عبر حسابه علي انستجرام.



ونشر حازم إمام، صورة تجمعه مع محمد بركات وأحمد حسام ميدو ومحمد عمارة، وذلك في إحدى مباريات المنتخب المصري.



وتصدر حازم إمام نجم منتخب مصر السابق وعضو مجلس النواب، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره في برنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور" مع محمد بركات وميدو".



ونشر حازم إمام صورة له عبر "انستجرام" خلال استضافته في البرنامج وعلق قائلا "مبسوط اني كنت معاكم".