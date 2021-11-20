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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا العالمية تستعد لإطلاق SLAVIA الجديدة.. فيديو

سكودا العالمية تستعد
سكودا العالمية تستعد لاطلاق SLAVIA الجديدة

كشفت شركة سكودا العالمية، عن نسختها الجديدة SLAVIA، والتي سوف تنطلق داخل السوق الهندي، وتعد هي واحدة من أحدث الإصدارت التي تنتمي إلى فئة السيدان، قادمة مع قدرات فنية قوية مع حزمة من عناصر الرفاهية والحماية ايضا.

مواصفات السيارة سكودا SLAVIA الجديدة 

سوف تأتي السيارة عبر محرك ثلاثي الإسطوانات بسعة 1000 سي سي TSI قادر على انتاج قوة 113 حصانا، بالإضافة إلى محرك رباعي الإسطوانات TSI 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانا، مقترن بناقل حركة DSG مكون من 7 سرعات، أو يدوي من 6 سرعات.

وتحتوي السيارة سكودا SLAVIA الجديدة على باقة من وسائل الحماية والامان ومنها 6 وسائد هوائية AIRBAGS، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، وفرامل مانعة للانغلاق والإصطدام المتعدد، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى مثل خاصية دخول السيارة بدون مفتاح وزر ايقاف وتفعيل المحرك.

كما تضم فتحة سقف اختيارية، وشاحن لاسلكي، وتحتوي الناحية الخلفية على حامل للاكواب، ومداخل USB للشحن، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية.

وتأتي السيارة سكودا SLAVIA الجديدة بمساحة تحزين خلفية تتسع إلى 521 لتر، مع نسبة طول بلغت 4541 مم، وعرض يبلغ 1752 مم، و ارتفاع يبلغ 1487 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2651 مم، مع جنوط رياضية تقدر بـ 16 بوصة، بالإضافة إلى واجهة أمامية تحتوي على مصابيح LED وللناحية الخلفية ايضا.

سكودا شركة سكودا العالمية شركة سكودا SLAVIA نسختها الجديدة SLAVIA السوق الهندي

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