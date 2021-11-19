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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفى: شخصيتى فى "مش مبسوطة "مختلفة عن أعمالى السابقة

داليا مصطفى
داليا مصطفى

أكدت الفنانة داليا مصطفى أنها سعيدة بردود الأفعال حول دورها فى حكاية مش مبسوطة من مسلسل زى القمر ، والذى عرض خلال الفترة الماضية .

وتابعت داليا مصطفى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان دورها فى حكاية مش مبسوطة  كان مختلف عن أعمالها  السابقة ، حيث جسدت  دور سيدة  بسيطة  للغاية تعمل كموظفة أستقبال فى عيادة طبيب كما انها  متزوجة  من رجل موظف بسيط ، بالإضافة الى عمله كنقاش بعد إنتهاءه من وظيفته الرسمية ، ويسكنان فى منطقة أمبابة :" . 

أضافت داليا مصطفى :  شخصيتى فى مسلسل مش مبسوطة ظلت طيلة  الأحداث تبحث عن السعادة ، فهى تريد ان تكون سعيدة " مبسوطة " ، فكل امنياتها وقضيتها فى الحياة ان تسمع كلمة حلوة  من زوجها أو تجد " طبطبة “ منه ، فهى لا تعترض على أى شةء فى الحياة ، وليس لديها مانع فى أن تشاركه فى أو تساندها فى كسب الرزق أو مواجهة ظروف الحياة الصعبة ، وهذا ينطبق على عدد كبير من الفتيات اللاتى يرغبن فقط فى سماع كلمة طيبة من الزوج ”.

حكاية "مش مبسوطة"  قام ببطولتها  بكل من الفنانة  داليا مصطفى والفنانة بشرى والفنان أحمد سعيد عبدالغني وميمى جمال، وهي تأليف عمرو الدالي،  ومن إخراج  شيرين عادل.

بإطلالة أنيقة…داليا مصطفي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها

الحرير المخملى :

من ناحية أخرى بدأت  منصة VIU  عرض أولى حلقات مسلسل الحرير المخلمى ، والذى تدور احداثه فى إطار 60 حلقة ومن بطولة داليا مصطفى  .

ومن المقرر ان يتم خلال الاسبيع المقبلة عرض مسلسل  الحرير المخملى على  أحدى القنوات التليفزيونية ، حيث تدور احداثه فى إطار إجتماعى .

مسلسل الحرير المخملى  مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.
مسلسل الحرير المخملى بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن
 

داليا مصطفي الفنانة داليا مصطفى حكاية مش مبسوطة مسلسل زي القمر الحرير المخملى

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