استثمار آمن ورابح.. رئيس شعبة الذهب: كورونا دفعت المعدن الأصفر لمستويات تاريخية

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أزمة كورونا تسببت في ركود اقتصادات العالم مما دفع الجميع إلى توجيه الاستثمارات نحو شراء الذهب.

الذهب استثمار آمن ورابح

وأوضح في تصريحات له أن المؤشرات كانت تقول إن الذهب سيرتفع، فضلا عن أنه من خلال تداوله في السنوات السابقة يزيد بنسبة عالية، أعلى من أي عائد تعطيه البنوك أو المشروعات.

وأوضح أن الذهب يزيد بما يعادل 22% كل عام، لافتا إلى أن أزمة كورونا رفعت أسعار الذهب العام الماضي إلى 860 جنيها للجرام.

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب آمن وقابل للزيادة باستمرار خاصة إذا كان الاستثمار في الذهب بمبلغ زائد عن حاجة المواطن ففي هذه الحالة المواطن هو الذي يحدد مكسبه بوقت البيع، إنما إذا كان الشخص لديه محدودية مبلغ المال ويستثمره في الذهب ففي هذه الحالة سيبيع في حالة احتياجه للمبلغ بسعر هذا الوقت.

وأردف أن أعلى سعر لأوقية الذهب سجل على مدار تاريخها هو 1950 دولارا، وكان بسبب أزمة جائحة كورونا في شهر مارس 2020، ومن المتوقع خلال تداولنا وخبراتنا أنها ستصل 2000 دولار بنهاية العالم.