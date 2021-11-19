طارق رضوان: أكثر من نصف مراكز محافظة سوهاج تستفيد من مبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أكثر من نصف مراكز محافظة سوهاج تستفيد من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف "رضوان"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "في محافظة سوهاج 11 مركزا 7 منهم يتم تطويرهم ضمن مبادرة حياة كريمة"، لافتا: "يتم تغطية 119 قرية من خلال إحلال وتجديد جميع المنافذ الخدمية التي تقدم إلى المواطنين".

وأشار: "الدولة نجحت في مواجهة التحديات الأمنية وبسطت سيطرتها على ربوع مصر كافة"، مؤكدا: "أكثر من نصف مراكز محافظة سوهاج ستسفيد من مبادرة حياة كريمة".