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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيقاف مطربي المهرجانات عن الغناء| قرارات هاني شاكر بين النقد والإشادة.. ونجيب ساويرس : هجيبهم كلهم مهرجان الجونة

هاني شاكر
هاني شاكر

أثار قرار نقابة الموسيقيين بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء الجدل على السوشيال ميديا، حيث تباينت الآراء بين مؤيد يقدم التحية للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على القرار لرفضه هذه النوعية من الغناء وبين معارض يرى أنه يجب إعطائهم فرصة وعدم منعهم تماما إنما تقييمهم وتوجيههم. 

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي، أبرز الآراء حول منع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء. 

 

سيسقط قراره.. طارق الشناوي يوجه رسالة لـ هاني شاكر: الحل أن تغني مهرجانات

 

علق الناقد طارق الشناوي على قرارات نقابة الموسيقيين الأخيرة بوقف 19 مغنيا عن الغناء.

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه على “فيسبوك”: “سيسقط في الأيام القادمة وكالعادة قرار هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، ليس مهمة أسماؤهم التي أصبحت تريند في السخرية منهم، الأمور لا تتم معالجتها على هذا النحو ولكن بخلق مناخ صحي لكي نقدم فنا موازيا قادر على عودة المؤشر إلى الغناء الرصين، طوال التاريخ وهذا النوع متواجد في الشارع.. عدوية يغني السح الدح أمبوه وأم كلثوم تغني الأطلال”.

وأضاف: “لا مصادرة على لون غنائي له مساحة في الشارع لا يمكن لأحد إنكارها، لم تكن المرة الأولى التي يمنعهم هاني  من الغناء ثم يتراجع، لقد سبق لهاني شاكر غناء بنت الجيران في لقاء تليفزيوني مع وفاء الكيلاني وهي أكثر مرة حقق كثافة استماع، بينما في السنوات الأخيرة لم يردد له الشارع أغانيه الجديدة.. الحل الوحيد لكي يعاود التواصل مع الجمهور أن يغني هاني مهرجانات”.

 

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

 

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 مطرب مهرجانات من الغناء في مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب نجيب ساويرس في تويتة له: “طيب لو نقابةً موسيقيين زي ما بتقول مالها وًمال المغنيين، و ان شالله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك و ده مال خاص بعد إذنك”.

 

موجة سلبية.. مروان خوري يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات|خاص

 

كشف المطرب الكبير مروان خوري عن رأيه في أغاني المهرجانات ووضع الأغنية الشعبية في الوطن العربي.

 

وقال مروان خوري في تصريحات لـ صدى البلد": الأغنية الشعبية حاليا يتابعها الغالبية، والمقصود بها مايهم الشعب، ولكن حاليا نعاني من نقص بالمستوي الغنائي في هذا اللون لأنها أصبحت تجارية".

 

وأشار إلى أنه نتجة لهذا النقص ظهرت اغاني المهرجانات، التي اعتبرها اللون السلبي للأغنية الشعبية، ولكنها أمر واقع وهناك فئة كبيرة تحب هذا اللون، منوها إلى أنها موجة وستتغير مع الأيام.

 

نقابة الوصايا.. عباس أبو الحسن يهاجم هاني شاكر بسبب مطربي المهرجانات

 

هاجم الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، قرار هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إيقاف مطربي المهرجانات.

وكتب أبو الحسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏الغناء هو المتنفس الوحيد الباقي للتعبير عن الكينونة وآمال وطموحات المستقبل والأحلام المجهضة و فيض الكيل وتوثيق للحالة الوجدانية الجمعية لمجتمع في عصر ما . كيف حاد الصلف والجمود وربما هي الغيرة بشخص مفترض ان يكون فنانا فيستغل سلطة مطلقة مبهمة ليكتم الأفواه طبقا لمعاييره الشخصية.

 

وأضاف " ‏مصطلحات مطاطية مثل المظهر العام واللبس الغرائبي و حلاوة الصوت وقواعد الغناء المثلي لا يصح لنقيب محسوب علي الفنانين الغنائيين انه يذكرها من أساسه . الغناء احد صنوف الفنون و الفنون أساسها حرية التعبير والتجربة والابتكار .

 

وتابع "‏ النقيب ليس سلطة مطلقة يطلق فيها العنان لذوقه ومفاهيمه الشخصية ، وظيفته فقط الالتزام فقط بحرمان أو معاقبة من يخالف  مواد القانون العام والجرائم المحددة المنصوص عليها في قانون العقوبات كالألفاظ الخارجة والسب والعري .

 

وأكمل " فكرة الحصول علي تصريح الغناء فكرة عبثية فحق التعبير حق دستوري أصيل في مواد الدستور .  كما أن العقاب لابد أن يتناسب مع الجرم ويجب أن يسبقه تحذيرات رسمية وانذارات عديدة ثم منع مؤقت محدد المدة مش سبهللة .

 

وقال "طب ما بنفس المنطق تمنعوا الأفلام والمسرحيات الهزلية الوضيعة ( بنفس نوع المقايس دي ) وهي بتخر علينا من كل قنوات التلفزيون والدولة ولا هي مجرد نظرة دونية عنصرية لمؤديين  ليس لديهم ظهر غير جمهور غفير من طبقات مهمشة لا تستحق أن يكون لها صوت وذوق خاص بهم .

 

وأوضح "  دة انت لو جمعت جمهور حمو بيكا و ويجز  وشاكوش ومروان بابلو  في سنة فهو يزيد عن جمهور عمرو دياب من يوم ما غني في خمسين سنة.

 

واختتم "‏إسمها نقابة " المهن " الموسيقية يا نقيب ! مسمهاش نقابة " جماليات قواعد العلوم الموسيقية ايها النقيب الجليل !  أو سموها بإسمها الحقيقي : نقابة " الوصايا " علي الغناء للإله هانى شاكر  - حقبة الأسرة الضاحكة.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بمنع 19 مطربا للمهرجانات الشعبية من العمل الفترة المقبلة، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء؛ بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية، وحتى اجتيازهم للاختبارات.

 

 

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