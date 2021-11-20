زوجة كريم فهمي تهنئ ريهام أيمن بعيد ميلادها

حرصت دانيا البنهاوي زوجة الفنان كريم فهمي علي تهنئة ريهام أيمن بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و نشرت دانيا البنهاوي صورة لها برفقة النجمة ريهام ايمن ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

يذكر أن الفنانة ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت آخر أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

مسلسل "العراف" تدور أحداثه حول سلسلة من الشخصيات ينتحلها نصاب محترف استطاع الهروب من رجال الشرطة لأعوام طويلة، إلى أن يقع في النهاية في قبضة الضابط الذي كرس حياته في مطاردته، لكن الكثير من الأمور الإنسانية تتدخل لتحدث فارقًا في حياة كلٍ من النصاب والضابط.



"العراف" بطولة عادل إمام، حسين فهمي، طلعت زكريا، شيرين، أحمد فلوكس، رشا مهدي، مجدي بدر، عثمان محمد علي، يوسف فوزي، نهال عنبر، حسن العدل، وتأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.