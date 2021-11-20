موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة القادمة فى الدوري والقنوات الناقلة

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فوزا على نظيره فريق المقاولون العرب بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة بعد غد الإثنين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا فى إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدورى الممتاز.

وسوف تنقل مباراة الأهلي وغزل المحلة المقرر إقامتها بعد غد الإثنين فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالدورى المحلي عبر قناة on time sports.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي "الأهلي وي" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل مباراة الأهلي والمقاولون ..

وصل الأهلي مرتين لمرمى المقاولون العرب في أول 5 دقائق من المباراة، عن طريق تسديدتين الأولى من برسي تاو والثانية من أليو ديانج ولكن مرا بسلام على مرمى محمود أبو السعود حارس ذئاب الجبل.

وأهدر محمد شريف فرصة هدف مؤكدة في الدقيقة 10 من عمر المباراة، بعد تمريرة من عمرو السولية منحت شريف انفراداً بحارس مرمى المقاولون العرب.

ولم يكتف المقاولون العرب بالدفاع وحاول صناعة هجمة منظمة على مرمى الأهلي في الدقيقة 12 من عمر المباراة تسببت في تلقي أيمن أشرف بطاقة صفراء بسبب تدخله القوي.

وحصل المقاولون العرب على ركلة حرة من منطقة خطرة تم تمريرها متقنة داخل منطقة الجزاء وسجلها لاعب المقاولون العرب في شباك الشناوي، ولكن ألغى حكم المباراة الهدف ولم تتغير النتيجة.

وحرم القائم الأيسر أكرم توفيق لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الأول له في المقاولون، بعد مراوغة رائعة من أكرم لدفاع المقاولون العرب وتسديد كرة رائعة ارتطمت بالقائم ومرت بسلام على ذئاب الجبل.

اصطدم أيمن أشرف لاعب الأهلي بلويس إدوارد لاعب المقاولون العرب في كرة كانت بداية لهجمة من ذئاب الجبل على مرمى الأهلي في الدقيقة 33، وسقط الثنائي ولم تكتمل الهجمة واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي لعلاج اللاعبان.

وأنقذ محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب مرماه من رأسية حمدي فتحي الذي ارتقى عالياً داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على مرمى ذئاب الجبل ولكن تألق الحارس ومنع دخولها المرمى في الدقيقة 45.

احتسب حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب ركلة جزاء على المارد الأحمر في الدقيقة 50 من عمر المباراة .

ثم عاد لخاصية الـ VAR وألغى ركلة الجزاء المحتسبة على حمدي فتحي لاعب الأهلي.

سدد محمد مجدي أفشة كرة رائعة على مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 62 من عمر المباراة، هدد بها مرمى أبو السعود وكادت أن تسكن الشباك في كرة مباغتة للذئاب.

أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مرماه من استقبال هدف في الدقيقة 78 من عمر المباراة عن طريق محمد سالم لاعب المقاولون العرب، الذي انفرد بالشناوي وسدد الكرة ولكن كان لها بالمرصاد.

صنع الأهلي هجمة منظمة على طريقة "التيكي تاكا" في الدقيقة 84 من عمر المباراة، انتهت بتسديدة رائعة من عمرو السولية وتصدى أروع من أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

وتعرض حمدي فتحي صاحب هدف الفوز للطرد المباشر بعد اعتراضه ادوارد لاعب المقاولون العرب في الدقيقة 98 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 12 متصدراً الترتيب العام للدوري الممتاز، بينما يتوقف المقاولون عند النقطة 4 محتلاً المركز العاشر.