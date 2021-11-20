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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد نسرين.. تزوجت من محسن محى الدين بعد وفاة زوجها الأول وترفض العودة بالحجاب

نسرين
نسرين

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة نسرين بعيد ميلادها ، حيث كانت تعد من اجمل الوجوه التى ظهرت على شاشة السينما المصرية . 
نسرين من مواليد 1955 وأسمها بالكامل هو نسرين محمد أحمد عبدالسلام ، تخرجت  من المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار). 

ظهرت نسرين فى عدد من  أفلام خلال فترة سبعينات القرن العشرين، منها (أبناء للبيع، الحفيد، بديعة مصابني)، ثم اتجهت بشكل مكثف إلى الدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاتها (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، عالم عم أمين).

تزوجت نسرين فى عمر الـ 16 عاماً ثم توفى زوجها الأول ، بعدها تزوجت من الفنان محسن محى الدين  وانجبت منه عدد من الأولاد ،  اعتزلت التمثيل عام 1991  وارتدت الحجاب .

رفضت الفنانة نسرين بحسب تصريحات زوجها الفنان محسن محى الدين العديد من العروض الفنية للعودة مرة أخرى للتمثيل ، وقررت ان يكون قرار الإعتزال نهائياً ولاعودة فيه . 

وكشف محسن محى الدين انهم لم يستطيعوا أقامة حفل زفاف بسبب وفاة والده إنذاك ، مؤكداً ان الحفل كان صغير وأقتصر على الأهل فقط.

أتجهت الفنانة نسرين الى العديد من الأعمال الخيرية والدينية والتى مازالت حتى الأن تمارسها .

نسرين الفنانة نسرين المعتزلة نسرين الفنانة المعتزلة نسرين الفنان محسن محي الدين

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