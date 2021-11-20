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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز وليد بديوي برئاسة نادي ألعاب دمنهور بالبحيرة

انتخابات نادي ألعاب
انتخابات نادي ألعاب دمنهور

أعلن المستشار عبدالله عبد المنصف، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي ألعاب دمنهور، في محافظة البحيرة، نتيجة انتخابات النادي، حيث بلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 34 ألفًا و260 عضوًا، وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 10 آلاف و669 صوتًا، في حين بلغت الأصوات الباطلة ألفا و130 صوتًا. 

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النتيجة النهائية لـ انتخابات نادي ألعاب دمنهور 


وأعلنت اللجنة فوز وليد بديوي بمقعد رئيس نادي ألعاب دمنهور، وحصل على 5 آلاف و175 صوتًا، وفاز الدكتور أحمد حراز بمقعد نائب رئيس نادي ألعاب دمنهور، والإعلامي صلاح عقدة بمقعد أمين الصندوق.

وفاز بمقاعد فوق السن كلاً من: أحمد فاروق ابوعلو و أحمد محمد الحوفي وحسين محمد حسين وحسين مكرم والدكتور محمد عادل مكي والدكتورة نور القمحاوى، مقاعد تحت السن فاز كلاً من: جهاد قطب ومحمد التراس مصطفي نوار.

وكانت قد انطلقت انتخابات نادي ألعاب دمنهور، في الساعة التاسعة صباح امس الجمعة، وتنافس فيها 46 مرشحًا للانتخابات، منهم 4 مرشحين على مقعد الرئيس، 24 مرشحا فوق السن،  4 مرشحين على مقعد نائب الرئيس، 2 على مقعد أمين صندوق ، 12 مرشح تحت السن، حيث بلغ عدد أعضاء الجمعية من لهم حق التصويت 34260 عضوا، سيدلون بأصوات أمام 40 لجنة انتخابية. 

تنافس على مقعد الرئيس منهم 4 مرشحين، هم كل من: إيهاب يوسف عبدالله، "الرئيس الحالي للنادي"، مجدى عطية، وليد بديوى، رفعت عزب"، ويتنافس على مقعد نائب الرئيس 4 مرشحين، هم:-" حكيم وهبة، حمادة الحصافى درويش، أحمد حراز، أحمد عبد الواسع"، و لمقعد أمين الصندوق يتنافس كلا من:-" صلاح عقدة، حسين الجمال".

أما على مقاعد فوق السن تنافس 24 مرشحًا وذلك لاختيار 6 مرشحين منهم، هم كل من:- صابرين حجازي، حمادة مكى، حسين محمد حسين، أحمد الحوفى، أسامة الصعيدى، محمد بعجر، محمد اللقانى، منال عشم الله، أحمد فاروق بلبع، محمد عميره، محمد سويسه، أحمد فاروق ابوعلو، نور القمحاوى، عصام أبو ميره، الحسينى المسارع، مدحت يوسف، محمد الحلفاوى، صابر صادق، حسين مكرم، حسام شرف الدين، ياسر الشريف، عصام عمار، ايمن جوهر، محمد المقدم

بينما تنافس على مقاعد عضوية تحت السن 12 مرشحًا وذلك لاختيار 3 مرشحين، هم كل من:- محمد أبو سماحه، محمد التراس، طارق عتمان، مصطفى نوار، حسام السنتريسي، محمد الشريف، أحمد السكنيدي، محمد أبو غنيمة، عمرو البسومي، محمد الرومي، محمد نجله، جهاد قضب.

 

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