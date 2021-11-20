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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال يتحدى ليفربول في قمة نارية بـ الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ضد آرسنال
محمد صلاح ضد آرسنال

يستقبل ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره آرسنال الذي يضم بين صفوفه محترفنا محمد النني،  اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب آنفيلد، في قمة منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، متفوقًا على أرسنال الذي يأتي في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وفي أغسطس الماضي كان آرسنال في المركز الأخير بين فرق الدوري الإنجليزي بعد خسارته في أول 3 مباريات في الموسم لكنه انتفض وحاليا يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أول 11 جولة بعد خوضه 8 مباريات متتالية دون هزيمة.

ويسعى ليفربول الذي خسر في الدوري لأول مرة هذا الموسم في الجولة الماضية، أمام وست هام يونايتد، لتخطي الهزيمة واستعادة الثقة مجددا، على حساب أرسنال، للحفاظ على مكانه في المربع الذهبي والمنافسة على اللقب رفقة تشيلسي ومانشستر سيتي.

وفي اختبار لقدرة أرسنال على النهوض تحت قيادة المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، يسعى الفريق اللندني صاحب المركز الخامس، لفك عقدته على ملعب ليفربول، حيث فشل الجانرز في تحقيق أي فوز على آنفيلد في الدوري طوال 9 أعوام، منذ 2012 عندما كان أرتيتا ما يزال لاعبا في صفوفه.

ليفربول محمد صلاح محمد النني الدوري الإنجليزي بريميرليج

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