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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحليات تعلن الطوارئ.. سقوط أمطار وتوقف الدراسة في كفر الشيخ|صور

أمطار في كفر الشيخ
أمطار في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، سقوط أمطار على كافة مدن وقرى المحافظة، وتوقف الدراسة بجميع المدارس التي تعمل بنظام الفترتين تنفيذاً لقرار وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.


وفي مدينة دسوق، تواجد فريق العمل بمجلس مدينة دسوق فى مواجهة الطقس السيئ التى تعرضت له المدينة على مدار الساعة فى إطار استعدادات رئاسة مركز ومدينة دسوق وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية باحتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.


ومن جانبه، قام المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق برفع حالة الطوائ، لمواجهة حالة الطقس السيئ ورفع حالة الطوارئ  بحضور  نواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الاحياء والقرى ومتابعة الموقف لحظة بلحظة أثناء سقوط الأمطار بسرعة التعامل وعدم ترك تراكم المياه والدفع بجميع الكساحات.

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وقام جهاز النظافة من خلال نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، ورؤساء حى جنوب وحى شمال، ونوابهم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدفع بسيارات الكسح وكذا نواب القرى وروساء الوحدات القروية وبدء العمل على رفع المياه المتراكمة وسرعة التعامل بجميع الشوارع وفتح البيارات والصفايات ورفع كل مخلفات المطر والتخلص من مياه الأمطار المتراكمة بجميع شوارع المدينة.


ووجه رئيس مركز ومدينة دسوق، بضرورة مواجهة حالة الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات المعنية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والصحة وكافة الجهات المعينة والتكليف بالتواجد كافة القيادات بالمدينة بجانب النوباتجية المسائية بصفة مستمرة لحين تحسن حاله الجو.

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