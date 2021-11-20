الكشف على 720 حالة بقافلة طبية بمسجد وصيف ضمن حياة كريمة بزفتى.. صور

دشنت قافلة "عنيك في عنينا" بقرية مسجد وصيف التابعة لمركز زفتى بمدرسة الشهيد محسب خطابي للتعليم الأساسي والتي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية ، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وجاءت تلك القافلة تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حفاظا على صالح المواطنين.

وخلال القافلة ، تم الكشف على ٧٢٠ حالة ، حيث تم عمل قائمة ب ١٢٥ حالة تحتاج عمليات بالعيون، ٣٨٧ حالة تحتاج نظارات وصرف العلاج المجاني اللازم لعدد ٣٥٢ حالة.

وأكد محافظ الغربية على اهتمام المحافظة بتنظيم مثل تلك القوافل بالتوازي مع أعمال البنية التحتية التي تنفذها المبادرة، حيث تم تنفيذ 143 قافلة متنوعة ما بين " طبية، بيطرية، زراعية واجتماعية" .

شاهد ..الكشف على 720 حالة بقافلة طبية بمسجد وضيف ضمن حياة كريمة بزفتى.. صور

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