ولي عهد أبوظبي يكشف سبب توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل

قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن سبب اختيار بلاده نهج السلام مع إسرائيل ، جاء بعد تسلمه جائزة معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "رجل الدولة الباحث"، لدوره في نشر السلام والتسامح بالعالم: حيث وجد فرصة وقرر أن تكون هناك علاقة دبلوماسية وهذا قرار مهم لأسباب كثيرة".

وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن أول هذه القرارات هي لصالح الفلسطينيين أنفسهم وثانيها لإرسال رسالة واضحة للعالم وللمنطقة أننا نسعى للسلام، وثالثها هي رسالة ورثناها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كان صاحب رسالة سلام وصاحب رسالة محبة من بداية حياته في إنشاء هذه الدولة، وهذه هي رؤيته ونحن على هذا الطريق نسير".

وأضاف أن "مكاسب السلام أكبر بكثير من الخسائر ، والإمارات تطمح إلى سلام أكبر من ذلك وهو النفع العام".

وقدم معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، الجائزة العالمية، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حفل أقيم بأبوظبي، لـ"قيادته جهود السلام العالمية ونشر التسامح الديني".

وقال المدير التنفيذي للمعهد روبرت ساتلوف، في كلمة بهذه المناسبة إن "جائزة رجل الدولة الباحث تمنح للقادة والشخصيات العامة الذين تستند إنجازاتهم إلى المثل العليا، ويتمتعون بالحنكة السياسية، ويقدرون على نقل شعوبهم وبلدانهم إلى المكانة التي يستحقونها، وأنت بالتأكيد تستحق هذه الجائزة يا سيدي".

وأشاد ساتلوف بقرار ولي العهد بإحلال السلام مع إسرائيل من خلال اتفاقيات إبراهيم ورحب بازدهار التنوع الديني داخل الإمارات.

ووصف معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأنه شخصية "جريئة وذو رؤية ثاقبة" حيث "قاد طريق السلام بين الإمارات وإسرائيل ومهد الطريق لدول عربية أخرى لعقد اتفاقياتها الخاصة بشكل كامل".

وأضاف ساتلوف أن "قيادة ولي عهد أبوظبي الرائدة جعلت اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية ممكنة ورفعت مستوى السلام من الدبلوماسي إلى السلام الكامل ليشمل السياسة والاقتصاد والثقافة وعلاقات الشعبين وحتى أبعد من هذا".