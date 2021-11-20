عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد أبوظبي يكشف سبب توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل

محمد بن زايد
محمد بن زايد

قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن سبب اختيار بلاده نهج السلام مع إسرائيل ، جاء بعد تسلمه جائزة معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "رجل الدولة الباحث"، لدوره في نشر السلام والتسامح بالعالم: حيث وجد فرصة وقرر أن تكون هناك علاقة دبلوماسية وهذا قرار مهم لأسباب كثيرة".

 

وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  أن أول هذه القرارات هي لصالح الفلسطينيين أنفسهم وثانيها لإرسال رسالة واضحة للعالم وللمنطقة أننا نسعى للسلام، وثالثها هي رسالة ورثناها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كان صاحب رسالة سلام وصاحب رسالة محبة من بداية حياته في إنشاء هذه الدولة، وهذه هي رؤيته ونحن على هذا الطريق نسير".

 

وأضاف أن "مكاسب السلام أكبر بكثير من الخسائر ، والإمارات تطمح إلى سلام أكبر من ذلك وهو النفع العام".

 

وقدم معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، الجائزة العالمية، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حفل أقيم بأبوظبي، لـ"قيادته جهود السلام العالمية ونشر التسامح الديني".

 

وقال المدير التنفيذي للمعهد روبرت ساتلوف، في كلمة بهذه المناسبة إن "جائزة رجل الدولة الباحث تمنح للقادة والشخصيات العامة الذين تستند إنجازاتهم إلى المثل العليا، ويتمتعون بالحنكة السياسية، ويقدرون على نقل شعوبهم وبلدانهم إلى المكانة التي يستحقونها، وأنت بالتأكيد تستحق هذه الجائزة يا سيدي".

txt

الإمارات وإسرائيل تصممان سفنا عسكرية وتجارية غير مأهولة

txt

لتعزيز التجارة الحرة.. انطلاق جولة مباحثات جديدة بين الإمارات وإسرائيل

وأشاد ساتلوف بقرار ولي العهد بإحلال السلام مع إسرائيل من خلال اتفاقيات إبراهيم ورحب بازدهار التنوع الديني داخل الإمارات.

ووصف معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأنه شخصية "جريئة وذو رؤية ثاقبة" حيث "قاد طريق السلام بين الإمارات وإسرائيل ومهد الطريق لدول عربية أخرى لعقد اتفاقياتها الخاصة بشكل كامل".

 

وأضاف ساتلوف أن "قيادة ولي عهد أبوظبي الرائدة جعلت اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية ممكنة ورفعت مستوى السلام من الدبلوماسي إلى السلام الكامل ليشمل السياسة والاقتصاد والثقافة وعلاقات الشعبين وحتى أبعد من هذا".

الامارات إسرائيل ولي عهد ابو ظبي فلسطين الشيخ محمد بن زايد

موضوعات متعلقة

محمد بن زايد يتسلم جائزة «رجل الدولة - الباحث» من معهد واشنطن

محمد بن زايد: «دبي للطيران» يعزز ثقة العالم بالإمارات

ترشيحاتنا

خطف وقتل.. عريس ينهي حياة العروس في شهر العسل

في اليوم العالمي لحقوق الطفل.. كيفية تنمية مهارات الصغار العقلية ؟

انفوجراف .. نصائح التنمية المحلية للمواطنين في محافظات الطقس السيء

بعد قرار الموسيقيين بمنعه| مفاجأة حول عودة حسن شاكوش للغناء

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟.. الإفتاء توضح

وزير الدفاع الأمريكي من البحرين: ملتزمون بمواجهة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

السعودية .. قرار عاجل بشأن الصلاة في الروضة الشريفة

الطقس في مصر.. سحب رعدية محملة بالأمطار وحبات البرد تسقط على 9 محافظات

رعد وبرق .. وأمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ