انفوجراف .. نصائح التنمية المحلية للمواطنين في محافظات الطقس السيء

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عدة تعليمات ونصائح للمحافظات التى تشهد موجة الطقس السىء وسقوط امطار خلال اليوم وغدا ومن بينها الدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء.

- توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى.

-مساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

- برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى تلك المحافظات لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية.

-غرفة العمليات بالوزارة تتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

- تعطيل الدراسة للطلاب بجميع مناطق المحافظات لحين الاستقرار في حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار .

-التاكد من جاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها.

- مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

- الإسراع من عمليات شفط أي تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار.

-تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم.

-متابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.