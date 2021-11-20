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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ2292 حالة خلال قافلة طبية بابوقرقاص جنوب المنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

 

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الخياري بمركز ابوقرقاص.

 

وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2292 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

 

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 421 حالة جراحة، 600 حالة أطفال، 208 باطنة، 23 قلب، 127 نساء، 102 اسنان، 272 جلدية، عدد 70  تنظيم اسرة ؛عدد 261  حالة انف وأذن.

 

وأضاف أن القافلة شملت أيضا عمل 177 تحليلا مختلفا وعمل 62 حالة موجات صوتية وعمل 10 حالة رسم قلب و عمل 4 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي  للضغط والسكر لـ126 متردد  وتم إجراء خلع اسنان لعدد 6  حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى  57  حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي ل 97 متردد.

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