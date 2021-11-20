أخبار التكنولوجيا| 5 ميزات ثورية ومطورة قادمة إلى واتساب.. تيليجرام تطلق ميزة الرسائل الدعائية رسميا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

للحماية من أعين المتطفلين.. طريقة قفل الملف الشخصي على فيسبوك خطوة بخطوة

أطلقت عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، ميزة أمان جديدة ستسمح لمستخدميها وخاصة من النساء، بـ قفل الملف الشخصي الخاصة بهن على المنصة، لحماية البروفايل الخاصة بهن من المستخدمين الآخرين عن غير الأصدقاء من المتطفلين والمزعجين من مراقبتهم.

أعلن تطبيق واتسآب WhatsApp، مؤخرا عن تطوير 3 ميزات جديدة تم إضافتها إلى إصدار الويب الخاص به، والتي تتمثل في ميزة لتحرير الوسائط عبر نسخة سطح المكتب، و ميزة لمعاينة الروابط قبل النقر عليها، وميزة أخرى لإضافة مجموعة من الملصقات المقترحة بناء على ما يكتبه المستخدم.

أفاد تقرير نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، بأن موقع فيسبوك Facebook، يختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتحكم في مقدار المحتوى الذي يشاهدونه من الأصدقاء والمجموعات والشخصيات العامة في خلاصتهم، وسط اتهامات بأن منصة التواصل الاجتماعي لا تفعل ما يكفي للحد من انتشار المنشورات التحريضية.

كشفت أحدث التسريبات، أن شركة هواوي Huawei، تعتزم الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Mate 50، في حدث إطلاق عالمي من المقرر إقامته أوائل العام المقبل.

كشفت أحدث التسريبات، عن تفاصيل مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme GT 2 Pro، وبالإضافة للكشف عن تفاصيل الهاتف الرائد الرئيسية أكدت بعض التسريبات على الإنترنت أن الهاتف الذكي المزعوم سيدعم تقنية شحن خارقة بقدرة 125 وات.

هاتف ريدمي نوت 8 من شاومي يأتي ضمن تشكيلة تضم نحو 4 إصدارات مميزة، تنطلق ضمن فئة الهواتف الاقتصادية من الشركة، والتي تتمتع بعدد من المواصفات والإمكانيات الرائدة مقابل سعر منافس، وتحتوي السلسلة على هاتف ريدمي نوت 8 و Note 8 Pro وNote 8T، وآخرهم Note 8 2021.

قدم تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك (ميتا الآن)، خلال العام الجاري مجموعة من الميزات الجديدة هذا العام، ووفقا لأحدث التقارير من المقرر أن يضيف تطبيق المراسلة الأشهر المزيد من الميزات لكل من مستخدميه على هواتف أندرويد وآيفون قريبا.

تواصل العلامة التجارية الصينية فيفو Vivo، توسيع محفظتها مع إطلاق منافسين جدد من الهواتف الذكية متوسطة الفئة، حيث من المقرر أن تكشف عملاقة التقنية خلال الأيام القليلة القادمة، عن هاتف مطور ضمن سلسلة (Y).

أعلنت منصة تيليجرام Telegram، عن إطلاق ميزة الرسائل الدعائية Sponsored Messages، وهي أدة جديدة ستسمح للمستخدمين من إنشاء إعلانات مخصصة للترويج لقنواتهم أو الروبوتات البرمجية bots الخاصة بهم بشكل أفضل من أي وقت مضى.