خالد النبوي يستعيد ذكرياته مع فيلم المهاجر

استعاد الفنان خالد النبوي ذكرياته مع فيلم المهاجر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صورة على صفحته الشخصية لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيه وجمهوره.



ونشر الفنان خالد النبوي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من فيلم المهاجر، معلقا على الصورة قائلا :"رام" وهي الشخصية التى كان يؤديها خلال احداث الفيلم.



فيلم المهاجر انتاج عام 1994م، وتدور قصته في صحراء على حدود مصر في زمن سحيق، يثير رام حقد أخوته لحب أبيه له، حيث يلقى به أخوته في بئر ولكن يتم إنقاذه ويرحل إلى مصر لتعلم الزراعة فيبزغ نجمه ويأتى إليه أخوته طالبين المعونة دون أن يعرفوه، والفيلم بطولة يسرا ومحمود حميدة وخالد النبوي وأحمد بدير وصفية العمري وميشيل بيكولي.

