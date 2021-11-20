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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال مشاركته في مبادرة "سقيا الماء من الأورمان"

محافظ المنيا: الدولة المصرية تحرص على تحقيق الرعاية الاجتماعية لجميع الفئات

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال مبادرة سقيا المياة

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في فعاليات المؤتمر التحضيري لإطلاق مبادرة "سقيا الماء من الأورمان" والتي تنظمها جمعية الأورمان لتوفير مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا في 5 محافظات من بينهم المنيا وذلك بهدف توفير الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، وبمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى، بهدف خلق حياة كريمة لغير القادرين من خلال المبادرة الإنسانية غير المسبوقة "حياة كريمة ".


وقال محافظ المنيا، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص دائما على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي ضمنت حياة كريمة لكافة المصريين.

 

ووجه المحافظ، خالص الشكر والتقدير لجمعية الأورمان على جهودهم الدائمة في خدمة أهالينا من الأكثر احتياجا في كافة ربوع الوطن وبخاصة في المنيا، حيث قدمت الجمعية العديد من المساهمات لأهالي المنيا في عام 2021، لتقديم كافة سبل الدعم والتنمية لتلبية الاحتياجات الضرورية لأهالينا في القرى والمراكز، مؤكدا ان كافة الأجهزة التنفيذية مسخرة لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للوصول لكافة الفئات المستهدفة.


وأكد المحافظ، أن هذا المشروع يعد استكمالا للأنشطة الخيرية والإنسانية الرائدة التي تنفذها جمعية الأورمان لدعم القرى الأشد احتياجا وإغاثة الأسر الأكثر فقرا بهذه القرى.

 

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان، أن مبادرة "سقيا الماء من الأورمان" هي أكبر وأضخم نشاط خيري من نوعه يستهدف توفير مياه الشرب النقية لأكبر عدد من الأسر المستفيدة وأن اختيار محافظة المنيا جاء وفق معايير عدد الأسر المحرومة من وصول مياه الشرب النقية لمنازلها بكل محافظة والمستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياج وفق عددها وعدد الاسر المستحقة بها في انحاء الجمهورية.
 

المنيا محافظ المنيا المراكز وجه السيس لرئيس عبد الفتاح السيسي

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